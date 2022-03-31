Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян проинформировал президента РФ о ситуации, сложившейся после вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, и с сожалением констатировал, что ситуация не только не нормализовалась, но, по некоторым данным, возможны новые провокации со стороны азербайджанских подразделений в зоне ответственности миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Пашинян представил подробности о действиях Азербайджана по запугиванию жителей сел Нагорного Карабаха посредством громкоговорителей и по оказанию психологического давления.

Никол Пашинян вновь подчеркнул, что эти действия в присутствии миротворцев и вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе вызывают вопросы, а также поблагодарил президента РФ за положительное отношение к вопросу расследования данной ситуации.

Премьер-министр представил президенту РФ ожидания армянской стороны в связи с тем, что российский миротворческий контингент примет меры по выведению азербайджанских подразделений из зоны ответственности российских миротворческих сил.

Главы двух государств договорились принять меры для скорейшей нормализации ситуации. Двусторонне была подчеркнута важность полноценной реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.