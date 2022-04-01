Известны имена лучшего тренера и футболиста чемпионата Премьер-лиги Армении по футболу в марте сезона 2021/2022.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило ФФА. По итогам голосования экспертов и болельщиков лучшим футболистом в марте месяце признан нападающий «Пюника» Уго Фирмино, который в 5-и матчах забил 4 гола. Португалец обошел новичка «Арарат — Армении» Джонатана Дуарте и полузащитника «Арарата» Эдгара Малакяна.

Лучшим тренером месяца признан Егише Меликян, под руководством которого «Пюник» победил в 4-х матчах и зафиксировал 1 ничью. Меликян удостаивается этой премии четвертый месяц подряд. Он обошел тренеров «Алашкерта» и «Арарат — Армении» Арама Восканяна и Дмитрия Гунько.

Призы лучшему тренеру и футболисту будут вручены перед предстоящими домашними матчами между командами призеров Премьер-лиги Армении.