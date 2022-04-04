Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Великобритания-Армения Парламента Соединенного Королевства Тимом Лоутеном.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр подчеркнул важность визита делегации в Армению и выразил надежду, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию армяно-британских отношений, в том числе в межпарламентской сфере.

Никол Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в расширении взаимодействия с Великобританией по политическим, экономическим, культурным и другим направлениям.

Тим Лоутон выразил уверенность, что сотрудничество на парламентском уровне продолжит укрепляться, и они приложат все усилия для углубления двусторонних политических и экономических отношений. Он подчеркнул важность проводимых в нашей стране демократических реформ и выразил уверенность, что их эффективное осуществление будет способствовать дальнейшему прогрессу Армении.

Стороны коснулись ситуации на Южном Кавказе, в частности, вокруг Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Пашинян представил свои наблюдения относительно процессов вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества на деструктивные действия Азербайджана. Глава правительства коснулся гуманитарных проблем, возникших в результате действий Азербайджана в Арцахе, шагов по уничтожению армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Вооруженных сил Азербайджана, возможностей делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональных коммуникаций, а также армяно-турецкого диалога.