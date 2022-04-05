Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном

Собеседники коснулись вопросов повестки армяно-американских отношений и подчеркнули важность дальнейшего развития и укрепления двустороннего взаимодействия в различных сферах.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил американскую сторону за содействие Армении на пути демократических реформ и отметил, что дальнейшее укрепление демократии — это политика правительства РА.

Никол Пашинян и Энтони Блинкен коснулись процессов на Южном Кавказе, роста напряженности вокруг Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян представил ситуацию, сложившуюся в Арцахе вследствие действий азербайджанских подразделений, гуманитарные проблемы и подчеркнул важность адресной реакции США.

Стороны отметили важность обеспечения стабильности и мира в регионе, подчеркнув важность сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр РА и госсекретарь США обменялись мнениями вокруг демаркации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, возможностей разблокирования коммуникаций в регионе, а также диалога между Арменией и Турцией.

Были затронуты также процессы на международной арене, в том числе ситуация на Украине.