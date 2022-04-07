Гарантии безопасности народа Нагорного Карабаха, защиты его прав и свобод, а также уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха имеют принципиальное значение для армянской стороны. Эти вопросы включены в ответы армянской стороны на мирную повестку, и они должны стать предметом переговоров.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на заседании правительства заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, касаясь встречи с президентом Азербайджана в Брюсселе 6 апреля, организованной при посредничестве председателя Совета Европы Шарля Мишеля.

«По итогам встречи принято решение по двум вопросам. Во-первых, министрам иностранных дел двух стран поручено начать подготовку будущего мирного договора, провести переговоры и контакты в этом направлении. Это означает, что принципы и вопросы, представленные Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению, должны быть определены и адресованы», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что на предложения Азербайджана армянская сторона ответила, что для армянской стороны нет ничего неприемлемого. «Однако они не завершают мирную повестку дня. И гарантии безопасности народа Нагорного Карабаха, защита его прав и свобод, а также уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха имеют для нас принципиальное значение. Эти вопросы включены в наши ответы на мирную повестку, они должны быть предметом переговоров», — сказал он.

Он подчеркнул, что армянская сторона и раньше, и сейчас считает необходимым участие сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом процессе и должна продолжать работу в этом направлении.

«Следующее решение, принятое в Брюсселе, заключалось в формировании до конца апреля двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Эта комиссия будет иметь двойной мандат: первый — делимитация, то есть демаркационная работа, а второй — обеспечение безопасности и стабильности вдоль границы. Обсуждения на эту тему, в том числе при посредничестве России, ведутся уже около года. И в итоге мы пришли к такому компромиссному решению. Вы знаете, что есть территории Армении, которые находятся под контролем Азербайджана, есть территории Азербайджана, которые находятся под контролем Армении. Эти вопросы должны решаться в результате переговоров, на основе естественно де-юре обоснованных протоколов и фактов, имеющих юридическое значение», — сказал Пашинян.

Он добавил, что Россия выразила готовность поддержать делимитационную и демаркационную работу, Евросоюз тоже готов поддержать их, и мы должны двигаться в этом направлении. «Наша позиция заключается в том, что между Арменией и Азербайджаном есть граница, то есть граница, существовавшая в советское время. С этого протокола должна начаться работа по демаркации, нужно пытаться найти решения, принимая параллельные меры для обеспечения безопасности и стабильности», — сказал премьер-министр.

Давая общую оценку брюссельской встречи, премьер-министр отметил, что достигнута договоренность двигаться вперед в обоих направлениях, а дальнейшая оценка зависит от результатов, которые будут достигнуты в ходе практической реализации договоренностей. Пашинян добавил, что они будут продолжать продвигать повестку открытия эпохи мирного развития для страны и региона. «И мы должны сделать все возможное, чтобы воплотить эту повестку в жизнь. Повторяю, к сожалению, это зависит не только от нас. Но мы должны последовательно выполнять свою часть работы», — заключил премьер-министр.