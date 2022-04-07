В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, Никол Пашинян коснулся сложившейся вследствие недавних действий азербайджанских подразделений ситуации в Арцахе и гуманитарных проблем.

Были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года, а также в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 14 декабря.

По итогам встречи достигнута договоренность, в соответствии с достигнутой в Сочи 26 ноября 2021 года договоренностью, до конца апреля сформировать двустороннюю комиссию по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, которая также будет уполномочена заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами.

В своем выступлении на заседании правительства 7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян, в целом положительно оценив брюссельскую встречу, вместе с тем указал на некоторые сохраняющиеся разногласия в позициях Еревана и Баку.

В частности, говоря о поручении главе МИД начать подготовку к заключению мирного договора, Пашинян отметил, что в ходе переговоров стороны обобщат и уточнят свои принципы. Он подтвердил позицию Армении о том, что в предложениях Азербайджана для Еревана нет ничего неприемлемого, однако они не полностью отражают повестку. Для Армении, подчеркнул премьер, принципиальными являются гарантии безопасности, гарантии прав и свобод народа Арцаха и окончательный статус Арцаха. Это все должно быть урегулирована в ходе переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Пашинян сообщил, что в Брюсселе обсуждались и вопросы безопасности в Арцахе, и ситуация в Парухе, однако прийти к общему знаменателю не удалось. «Я не счел целесообразным обсуждать этот вопрос на брюссельской площадке, ибо речь идет о вторжении азербайджанских подразделений в зону ответственности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Этот вопрос следует больше обсуждать с участием российских партнеров, что мы делаем и будем делать», — сказал премьер-министр. По его словам, Армения ожидает, что российские миротворцы в Арцахе предпримут меры для обеспечения вывода азербайджанских подразделений из своей зоны ответственности, а также считает необходимым «провести расследование адекватности действий российских миротворцев на этапе и возможного бездействия в ходе этих событий». Пашинян напомнил, что об этом он говорил во время телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным

Премьер-министр Армении не скрыл и наличие между сторонами некоторых разногласий по вопросу открытия региональных коммуникаций. Ереван и Баку решили продолжить обсуждения и урегулировать все вопросы, сказал Пашинян, не уточнив, однако, в чем состоят разногласия.

Говоря о договоренности создания Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, Никол Пашинян отметил, что она будет обладать двумя мандатами — делимитация и обеспечение безопасности вдоль границы. Есть территории Армении, которые находятся под контролем ВС Азербайджана, и наоборот. Этот вопрос должен быть решен путем переговоров и на основе правовых фактов. Оказать помощь в этом процессе выразили готовность Россия и ЕС, сказал премьер.

Никол Пашинян

Никол Пашинян отметил, что одной из важных тем обсуждений в Брюсселе были гуманитарные вопросы: «Глава Евросовета подчеркнул необходимость освобождения всех пленных лиц. Обсудили также возможность и вопросы сотрудничества выяснения судеб считающихся пропавшими без вести лиц». После двух арцахских войн, по словам премьера, с армянской стороны в общей сложности остаются 985 пропавших без вести лиц. 208 человек считаются пропавшими после 44-дневной войны, 777 лиц — после первой арцахской войны, и необходимо продолжать работы, направленные на выяснение их судеб, сказал он.

Глава Евросовета считает встречу в Брюсселе важным шагом

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, который до трехсторонних переговоров провел отдельные встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, уверен, что на переговорах был сделан важный шаг.

В своем итоговом заявлении Шарль Мишель «подтвердил приверженность ЕС углублению сотрудничества с Арменией и Азербайджаном для тесного взаимодействия в преодолении напряженности и продвижения Южного Кавказа, безопасного, стабильного, мирного и процветающего на благо всех людей, живущих в регионе».

«Лидеры подвели итоги развития событий со времени их последней встречи в Брюсселе в декабре 2021 года и видеоконференции с президентом Макроном в феврале 2022 года. Они рассмотрели прогресс в выполнении взятых на себя обязательств. Они обсудили недавние сообщения о напряженности и подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года. Они приветствовали встречу высокопоставленных представителей Армении и Азербайджана 30 марта 2022 года под эгидой ЕС в Брюсселе и согласились с необходимостью продолжения этого взаимодействия для обеспечения адекватного выполнения соглашений, достигнутых на уровне лидеров», — говорится в заявлении.

Шарль Мишель подчеркнул важность гуманитарных жестов обеих сторон для укрепления доверия и мирного сосуществования: «Он подчеркнул необходимость полного и скорейшего решения всех нерешенных гуманитарных вопросов, включая освобождение остающихся в задержании лиц и всестороннее решение проблемы пропавших без вести, и заявил, что ЕС готов поддержать эти усилия. ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные усилия по разминированию, включая предоставление экспертных консультаций и наращивание финансовой помощи, а также помощь пострадавшему от конфликта населению, реабилитацию и восстановление».

Шарль Мишель отметил заявленное как президентом Ильхамом Алиевым, так и премьер-министром Николом Пашиняном желание быстро продвигаться к мирному соглашению между двумя странами. С этой целью было решено поручить министрам иностранных дел работать над подготовкой будущего мирного договора, в котором будут рассмотрены все необходимые вопросы.

Никол Пашинян, Шарль Мишель и Ильхам Алиев

Глава Европейского совета отметил, что важное значение будет иметь делимитация и демаркация двусторонней границы: «С этой целью, в соответствии с Сочинским заявлением от 26 ноября 2021 года, было также решено созвать Совместную пограничную комиссию к концу апреля. Мандат Совместной пограничной комиссии будет заключаться в том, что провести делимитацию двусторонней границы между Арменией и Азербайджаном и обеспечить стабильную ситуацию в области безопасности вдоль и вблизи границы».

Отметив, что обеспечение соответствующей дистанции между силами является важным элементом предотвращения инцидентов и снижения напряженности, Мишель подтвердил готовность ЕС предоставить консультации и поддержку.

Лидеры также обсудили восстановление инфраструктуры коммуникаций и транспортных связей между Арменией и Азербайджаном, в частности, и на Южном Кавказе в целом: «Председатель Мишель приветствовал шаги по восстановлению железнодорожных линий, призвав Армению и Азербайджан также найти эффективные решения для восстановления автомобильного сообщения. ЕС готов оказать поддержку в развитии путей сообщения, в том числе в соответствии со своим Экономическим и инвестиционным планом и путем использования предложенного экономического консультативного форума для определения общих проектов».

Лидеры договорились следить за результатами своей встречи и продолжать взаимодействие, говорится в заявлении.

В ходе общения с журналистами Шарль Мишель назвал брюссельскую встречу «важным шагом для приближения подписания мирного соглашения». Вместе с тем он отметил, что ему трудно предсказать сроки заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Я не могу игнорировать вызовы и проблемы ни одной из сторон. Считаю, что есть совместная воля к достижению прогресса, сотрудничеству и определению приоритетов», — сказал он.

«Это не значит, что все решено. Но мы добились прогресса. Теперь мы лучше понимаем важные элементы, которые помогут обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионе, а также достичь устойчивого соглашения. С сегодняшнего вечера этот процесс начался», — считает глава Европейского Совета.

Посмотрим, как этот процесс будет развиваться. В конце концов, многое зависит от того, как будут реализовываться достигнутые договоренности. А официальный Баку уже начал маневрировать, вплоть до искажения сути достигнутых соглашения. Так, МИД Азербайджана в комментарии по итогам встречи в Брюсселе и заявления главы Евросовета исключил из заявления г-на Мишеля фразу о необходимости полного и скорейшего решения всех нерешенных гуманитарных вопросов, включая освобождение остающихся в задержании лиц и всестороннее решение проблемы пропавших без вести.

Более того, Баку продолжает «бомбардировать» международное сообщество дезинформациями о якобы нарушениях армянской стороной режима прекращения огня. Да и антиармянская риторика контролируемых официальным Баку азербайджанских СМИ не дает повода для оптимизма в вопросе стремления Азербайджана к установлению мира с Арменией и готовности выполнять достигнутые договоренности…