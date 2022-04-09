9 апреля состоялось расширенное заседание правительства во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента, глава государства представил последние военно-политические развития Республики, затем отметил основные задачи, которые, согласно логике сложившейся ситуации, должны быть реализованы в системе государственного управления.

«Мы сторонники стабильного и длительного мира, но мы не можем торговать требованием нашего народа, отказываясь от права на самоопределение», — сказал президент и добавил, что с учетом новых геополитических реалий в повестку дня правительства по мере необходимости будет внесен ряд изменений.

По словам президента Арутюняна, в ближайшее время начнутся обсуждения с политическими силами с целью сформировать общую политическую повестку дня, которая будет основываться, прежде всего, на рисках, ожидаемых от вызовов внешней безопасности, стоящих перед Арцахом.

«Речь не идет о формировании коалиционного правительства. Но все мы понимаем, что нам необходимо сильное внутреннее единство. Поэтому призываю всех членов правительства, все круги нашего общества встать друг за друга, чтобы мы могли успешно преодолевать проблемы, стоящие перед нашим государством, нашим народом», — сказал президент.

Араик Арутюнян отметил, что правительство переходит к жесткой экономии средств, что не означает, что утвержденные программы не будут реализованы.

В ходе встречи президент дал ряд поручений руководителям заинтересованных структур по обсуждаемым вопросам.