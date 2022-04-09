10 апреля исполняется 30 лет со дня ужасной резни. Резня в Мараге — это один из самых страшных погромов, совершенных азербайджанскими военными против мирных армянских жителей в период Арцахской освободительной войны.

До войны Марага была одной из самых больших и богатых деревень Арцаха; в селе действовали несколько заводов, было развито виноградарство.

После погромов в Баку, Сумгаите и Кировабаде масштабы нападений на гражданское армянское население значительно возросли, что вынудило большинство местных жителей покинуть родные села.

10 апреля 1992 года министерство обороны Азербайджана, министерство внутренних дел и силы ОМОНА (подразделения милиции специального назначения министерства внутренних дел Азербайджана) совершили подлое нападение на село, где находились 118 мирных жителей, которые не смогли покинуть Марагу.

В течение примерно 5-6 часов азербайджанские бандиты жестоко убили около 50 человек и взяли в заложники почти столько же мирных жителей, в том числе 29 женщин, 9 детей и инвалидов. Впоследствии удалось спасти лишь некоторых из этих людей, в том числе всех детей, однако судьба 19 человек остается неизвестной.

Марага была расположена в Мартакертском районе Нагорного Карабаха, прямо на границе, рядом с городом Тертер (Мир-Башир) и была одной из крупнейших деревень региона

В 1954 году Марага и деревня Маргушеван, расположенная в окрестностях Мараги, были объединены в один совхоз, который получил название Ленинаван.

Согласно переписи населения 1989 года, население села составляло более 5000 человек, преимущественно этнических армян, включая несколько армянских семей, которые были насильственно депортированы из Сумгаита, Баку и других районов Азербайджанской ССР.

После начала Карабахского движения напряженность в Мараге значительно возросла; деревня подвергалась постоянным обстрелам, а мирные жители находились в состоянии страха из-за средневековых набегов на сельчан, на их имущество и скот.

Постепенно азербайджанских власти стали ужесточать блокаду, которая к тому моменту продолжалась уже 2 года, в то же время ужесточились нашествия, этнические чистки армян Арцаха и в других районах республики.

Марага и соседние села подвергались систематическим атакам со стороны азербайджанских вооруженных сил. В результате некоторые жители села были вынуждены покинуть свои дома и временно обосноваться в других районах Арцаха.

Те, кто решил остаться, имел четкое представление о том, что единственный способ выжить — организовать самооборону.

Самооборона Мараги

Члены отрядов самообороны, которые в основном являлись жителями Мараги и окрестных деревень, установили четыре оборонительные позиции вокруг деревни, в то время как другие сельчане строили убежища и простейшие инфраструктуры.

По словам командира отряда самообороны Ромы Карапетяна, первое нападение произошло 25 и 26 февраля 1992 года, которое было успешно отбито силами самообороны. Ситуация изменилась в апреле, когда наступательными действиями начали руководить силы министерства обороны Азербайджана.

10 апреля 1992 года подразделения министерства обороны Азербайджана вместе с подразделениями министерства внутренних дел и силами ОМОНа 3 раза подряд безуспешно атаковали село.

Основной удар по Мараге был нанесен не только силами пехоты, но и большим количеством бронетехники, включая танки. Отрядам самообороны пришлось отступить, поскольку у защитников не было соответствующей военной техники для проведения контратак.

В течение нескольких часов азербайджанские банды разрушили и сожгли дома, практически сравняли с землей все село, жестоко замучили мирных граждан до смерти, некоторых сожгли заживо, расчленили и искалечили, а также захватили в плен многих местных жителей, в основном стариков, женщин и детей.

Рома Карапетян

“На улицах у каждого 10-го азербайджанца в руках были мечи. В то время я приказал ребятам стрелять в тех, кто носил с собой мечи”, — вспоминает Рома Карапетян.

Позже, по словам Карапетяна, они обнаружили тела мирных жителей со следами христианского креста, оставленными этими мечами.

Карапетян рассказывает, что их главной целью было освободить деревню до рассвета, поскольку защитники четко осознавали, что чем больше они будут ждать, тем больше невинных мирных жителей подвергнется пыткам со стороны азербайджанцев.

Бойцы получили помощь от других отрядов самообороны, воюющих в окрестностях. Несмотря на отсутствие видимости, оружия и людей, операция по освобождению Мараги была успешно завершена.

Стоит отметить, что среди участников группы подкрепления были Леонид Азгалдян и Владимир Балаян. Оба посмертно получили награды Героя Арцаха в 2019 году. Рома Карапетян рассказывает, что во время освобождения села азербайджанцы потеряли 44 человека, в то время как с армянской стороны потерь не было.

Голгофа 20-го века

“Мы с коллегами прибыли в село через несколько часов после нападения и обнаружили все еще тлеющие дома, обезглавленные трупы, обугленные человеческие останки и выживших людей, которые находились в состоянии шока.

Это было похоже на современную Голгофу. Но только страшнее”, — пишет баронесса Кэролайн Кокс.

По свидетельствам очевидцев, люди были обезглавлены, подвергнуты пыткам (их тащили привязанными к танку или сжигали заживо), тела были изуродованы, расчленены и сожжены.

Карине Погосян была взята в плен вместе со своими двумя младенцами и свекром.

“Они ругались в адрес армян. Они говорили, что мы армяне, и мы харам [неприлично]. Они смотрели на нас сверху вниз с ненавистью и чувством отвращения”, — рассказывает Погосян, вспоминая те ужасные дни в плену.

Некоторые из армянских пленных позже были обменены, но у многих из них не было никакой информации о своих семьях. Погосян была одной из них – она понятия не имела, где держат ее дочь.

Только после обмена она была найдена в одном из детских домов Азербайджана.

“Девочка вообще не разговаривала, а через несколько дней начала произносить слова по-азербайджански. Позже она постепенно привыкла к нам. Она была напугана: при виде солдат или машины она кричала”, — вспоминает Погосян.

Сотрудник организации «Human Rights Watch» взял интервью у очевидца, который участвовал в самообороне села.

Его рассказы являются еще одним доказательством того, что гражданские лица, в основном пожилые люди и инвалиды, которые находились в подземных убежищах в день нападения, были без разбора убиты азербайджанцами.

“Более 100 жителей деревни были убиты, а их тела осквернены и обезображены… ”, — сообщается в докладе Amnesty International.

2-е наступление и оккупация Мараги азербайджанскими войсками

Через несколько недель после основного нападения и резни азербайджанские силы предприняли еще одно наступление на Марагу. Это нельзя сравнить с нападением 10 апреля, поскольку на этот раз Азербайджан начал крупномасштабную военную операцию, и Марага была лишь ее частью. Главной целью был Степанакерт, и для того, чтобы занять сердце Арцаха, они должны были захватить Мартакертский район и город. Следовательно, их целями также стали Марага и Маргушеван, а также близлежащие деревни.

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С 10 мая 1992 года до конца июня армянские подразделения героически сражались, защищая деревни. Армянская сторона не смогла противостоять последующим атакам своими отрядами самообороны, из-за отсутствия бронетехники. В результате Марага и Маргушеван были оккупированы Азербайджаном в конце июня 1992 года.

Нападение на Марагу не было обусловлено военной необходимостью, а, в первую очередь, направлено на полное уничтожение и этническую чистку армянского села.

Резня в Мараге стала продолжением волн погромов и депортаций армян в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других населенных пунктах Советского Азербайджана, а также в селах Северного Арцаха (т.е. операция “Кольцо”), целью которой было задушить национально-освободительную борьбу армян и лишить их Родины путем террора.

Неоспоримым фактом является то, что резня в Мараге была совершена вооруженными силами уже независимой Азербайджанской Республики, и по сей день Азербайджан не привлекался к ответственности за это преступление против человечности. Более того, власти Азербайджана наградили многих членов тех подразделений, которые совершили массовое убийство, высшей государственной наградой, объявив их национальными героями Азербайджана.

Массовые зверства против армян, проживающих в Азербайджане и Арцахе, не получили соответствующей правовой оценки, что привело к очередному этапу проявления армянофобии в азербайджанском обществе на государственном уровне, результат которого был продемонстрирован во время азербайджанской агрессии против народа Арцаха в сентябре 2020 года.