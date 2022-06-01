После почти месяца непрерывных акций протеста отечественная оппозиция инициировала провести 3 июня внеочередное заседание Национального Собрания с собственной повесткой.

Отметим: зародившееся на площади Франции движение носит весьма символичное название – Сопротивление. Задумались ли лидеры движения о французском движении Сопротивления в годы Второй Мировой войны, борьбы с фашизмом, в котором участвовали и со славой погибли многие армяне – науке неизвестно.

Известно, что координируют движение две оппозиционные фракции НС – «Айастан» и «Честь имею». Заметим, лидеры обеих – генералы: экс-министр обороны Сейран Оганян и экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, также являющийся экс-соратником премьер-министра Никола Пашиняна, против которого сегодня борется.

Возвращаясь к идее оппозиции созвать внеочередное заседание НС, отметим: оппозиция уже ввела в обращение проект решения (текст его размещен и на официальном сайте НС) следующего содержания:

РА содействует полноценной реализации права народа Нагорного Карабаха на самоопределение и международному признанию НКР. Для Армении неприемлем любой окончательный вариант урегулирования Карабахского конфликта, предусматривающий пребывание Арцаха в составе Азербайджана.

Должна быть обеспечена надежная сухопутная связь между Республикой Армения и Республикой Арцах, исключающая анклавное положение последней.

Республика Армения является гарантом безопасности и реализации права на самоопределение народа Арцаха со всеми компонентами.

Работы по демаркации и делимитации границ с Азербайджанской Республикой должны осуществляться при условии урегулирования гуманитарных проблем (возвращение армянских военнопленных и других удерживаемых лиц) и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения.

По итогам работы по демаркации и делимитации границ с Азербайджаном исключается нарушение территориальной целостности Республики Армения.

В процессе урегулирования армяно-турецких отношений Республика Армения исключает какое-либо соглашение, ставящее под сомнение факт лишения армянского народа Родины и Геноцида, а также права армян быть носителем духовно-интеллектуального наследия армянства.

Урегулирование армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений не взаимосвязаны между собой. Разблокирование коммуникаций с Азербайджаном и Турцией не может происходить по «коридорной» логике.

Заметим, некоторые пункты данного документа полностью совпадают с содержанием озвученных в последние дни заявлений МИД Армении и иных должностных лиц.

СВОЮ инициативу оппозиция аргументирует тем, что Турция и Азербайджан свои далеко идущие планы относительно Армении и Арцаха подкрепляют декларацией, подписанной 15 июня 2021 года в оккупированном Шуши, а Национальное Собрание Армении должно обозначить касающиеся Армении и Арцаха красные линии в армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях, которые не в праве нарушать ни одна власть Армении.

Конечно, оппозиция пытается до дня созыва внеочередного заседания НС потребовать позиции по инициированному ею документу руководителей различных государственных ведомств, квалифицируя это как негласный референдум – не предусмотренный, заметим, никакими регламентами. Законодательного определения проведения негласного референдума не существует – это известно и должностным лицам, от которых требуют высказать свою позицию по указанным выше вопросам, и самим оппозиционерам.

Подобная неудавшаяся попытка имела место в понедельник: добравшись в сопровождении демонстрантов до 3-го корпуса правительства, депутаты-оппозиционеры предприняли попытку войти в здание и узнать позицию пяти министров. Полиция не позволила народным избранникам войти в здание, да и министров на месте не оказалось.

Действия оппозиции были не санкционированы, а полиция, соблюдая общественный порядок, подавила стремление демонстрантов ворваться в правительственное здание. Оппозиция квалифицировала это как применение грубой силы. Просто наши сограждане, слава Богу, не в полной мере представляют, что такое – применение полицией грубой силы. В давке пострадали и полицейские, и демонстранты. Это всего лишь небольшой эпизод из всего, что в эти дни происходит на улицах столицы.

ВОЗВРАЩАЯСЬ к инициированному внеочередному заседанию НС, напомним: в последние месяцы имел место случай, когда оппозиция – также по вопросу Карабаха, — инициировала внеочередное заседание парламента (оно было созвано в конце февраля), но не состоялось. Парламентское большинство, фракция «Гражданский договор», обладающее 71 мандатом, просто не обеспечило кворум. В данном случае, в качестве политической борьбы, был избран бойкот.

В действующем парламенте имел место также случай, когда оппозиция включила в повестку вопрос, требующий обсуждения во внеочередном порядке (не путать со внеочередным заседанием – заявленные оппозицией актуальные вопросы обсуждаются во внеочередном порядке на очередных пленарных заседаниях), но сама не явилась на заседание по причине какого-то общественного мероприятия. Вопрос в отсутствие инициаторов, естественно, обсужден не был.

Одним словом, оппозиция упустила удобный повод лишний раз использовать высшую трибуну страны для озвучивания собственных идей. А потом прозвучало оправдание – фракция власти в любом случае проголосовала бы против. Да, проголосовала бы против, но использовала повод, чтобы обвинить оппозицию в непоследовательности. И голос власти был гораздо более слышимым – как, впрочем, во все времени и во всех странах…

В эти дни оппозиция придает большое значение намеченному на 3 июня внеочередному заседанию НС. Какой из вариантов сработает – бойкот парламентского большинства посредством необеспечения кворума или проявление непоследовательности оппозиции, — будем очевидцами. Впрочем, парламентское большинство уже заявило, что участвовать во внеочередке не намерено.

В конечном счете, состоится заседание, или нет, будет принят инициированный оппозицией документ, или нет – в нынешней ситуации, по большому счету, не может быть для Армении решающим. Перед нашей страной стоит множество вызовов, которые еще более усиливаются на данном переходном этапе больших геополитических перемен. И думать надо именно об этом. Всем нам.