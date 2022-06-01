По одной золотой и бронзовой, две серебряные медали завоевали армянские боксеры на домашнем чемпионате Европы в Ереване. Наивысшего результата в нашей команде добился Оганес Бачков, во второй раз завоевавший золотую медаль континентального первенства. На его счету также победа в Европейских играх 2019 года. На заключительных боях присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян, лично вручивший награды победителю и призерам весовой категории до 86 кг.

44-й чемпионат Европы по любительскому боксу стал историей. Турнир частично оправдал ожидания армянских специалистов и болельщиков. Планка притязаний, действительно, была установлена довольно высокая. Еще перед началом первенства замминистра ОНКС Карен Гилоян заявил, что результат выступлений отечественных боксеров будет считаться отличным, если удастся завоевать три золотые медали и, таким образом, превзойти лучший показатель наших мастеров кожаной перчатки по числу победителей на одном чемпионате Европы.

Напомним, что больше двух чемпионов на одном континентальном первенстве у нас не было. Однако, на этот раз намеченная цель не была достигнута. Конечно, в основном из-за не наилучшего выступления армянских боксеров, но надо отметить, что в некоторых случаях проявился и судейский фактор. Официально подобных спорных моментов было два, когда Федерация бокса Армении опротестовала итоги полуфинальных поединков с участием вице-чемпиона мира в супертяжелом весе Давида Чалояна и Нарека Манасяна (92 кг). Но далеко неоднозначны результаты еще пары встреч с участием армянских боксеров.

И все же, в своих неудачах, прежде всего, виновны наши ребята. Раз проиграли – значит, где-то недоработали, что-то сделали на так, не смогли прыгнуть выше головы. Давно известно — для того, чтобы не нарваться на судейский фактор, нужно быть в несколько раз лучше соперника. Никто не может гарантировать идеально объективное судейство. В конце концов, от ошибок не застрахован никто. И рефери — не исключение.

Как бы то ни было, из троих наших ребят, прошедших в финал, преуспел только Оганес Бачков. Он тактически грамотно провел финальный бой с французом Лунесом Хамрауи, не оставив сопернику никаких шансов. Напомним, что на пути к финалу 29-летний гюмриец победил англичанина Джозефа Тьерса, чеха Петера Новака и венгра Ричарда Ковача.

Вот как прокомментировал выступления бронзового призера Олимпийских игр, трехкратного бронзового медалиста чемпионатов мира, уже двукратного чемпиона Европы и победителя Европейских игр наставник мужской национальной сборной Армении Карен Агамалян. «Оганес провел высококлассные бои. Он прибавлял от поединка к поединку. Такому спортсмену нет надобности объяснять что-либо: он прекрасно представляет, как нужно контролировать поединок, предугадывает действия соперников и, вообще, знает, как нужно соревноваться», — отметил после финала главный тренер армянской сборной.

Сам Бачков, имеющий, кстати, определенные сходства с нашим единственным Олимпийским чемпионом по боксу, трехкратным чемпионом Европы Владимиром Енгибаряном (кстати, тоже выступавшим в весовой категории до 63,5 кг), после победного финала не упустил случая проявить знаменитый гюмрийский юмор. «Хочу поблагодарить всех тех людей, которые поддержали меня — журналистов и болельщиков. И, конечно, выразить благодарность самому себе, поскольку только я знаю о том, какой объем работы проделал. Успех обусловлен только трудолюбием», — заявил он.

Серебряной наградой довольствовались Артур Базеян (57 кг) и Рафаэль Оганесян (86 кг), уступившие в решающих встречах соответственно бельгийцу Василе Устурою и грузину Георгию Кушинашвили. Оба проявили огромное стремление к победе, провели зрелищные бои, но не сумели подкрепить свои притязания необходимыми тактическими действиями. А только рвение и умение драться оказалось недостаточно для того, чтобы стать чемпионом Европы. Их соперники выглядели на порядок организованнее, а также отметились умением наносить сильные и точные удары. Думается, ребята и сами осознали свои промахи. Другой вопрос — почему они так выступили в финале, не сумев тактически четко построить поединок.

А вот что думает о поражении Оганесяна главный тренер армянской сборной: «Рафаэль провел по-настоящему гладиаторский бой. Браво ему. Для меня он не стал открытием на этом чемпионате. Его соперник – действительно сильный боксер. Достаточно отметить, что он четырежды становился чемпионом России».

Сам Оганесян отметил, что выступил с максимальной отдачей. «До этого мне не удавалось пройти дальше четвертьфиналов на чемпионатах мира и Европы. Могу только заверить, что не собираюсь останавливаться на достигнутом»,- заявил он.

В заключительный день чемпионата еще один повод для радости армянским поклонникам спорта преподнес выступающий за Грузию ахалкалакский боксер Артюш Гомцян, ставший чемпионом Европы в весовой категории до 60 кг. В финале он в упорной борьбе одолел испанца Хосе Бротонса Куилеса. А до этого превратил в статистов итальянца Джанлуку Руссо, ирландца Пола Джона Халле и венгра Роланда Вереша.

Ранее бронзовым призером стал Нарек Манасян (92 кг), остановившийся на стадии полуфинала. Его поединок с испанцем Эмануелем Рейесом имел скандальное продолжение. Армянский боксер наотрез отказался признавать итоговый вердикт судьей и, даже, в знак протеста устроил на ринге своеобразную сидячую забастовку. Впрочем, результат полуфинала остался в силе, а сам Манасян, видимо, остыв, позже признался, что рад бронзовой медали, поскольку провел хорошие бои. «Не хочу комментировать полуфинальную встречу. Сделаю все для того, чтобы добиться большего», — заверил он.

В медальном зачете сборная Армении заняла 5 место. Лучший результат у Грузии — 3 золотые, 1 серебряная медаль. На втором месте Сербия – 2 золотые награды, на третьем Испания – по 1 золотой и бронзовой, 3 серебряные медали, на четвертом Англия – 1 золотая, по 2 серебряные и бронзовые медали. Больше всего наград на счету итальянцев — по одной золотой и серебряной и 5 бронзовых. В медальном зачете первостепенным считается количество золотых и серебряных медалей, именно поэтому Италия обосновалась только на 6-й позиции. Всего наград ереванского чемпионата удостоились представители 20 стран: кроме перечисленных в списке значатся также Франция, Ирландия, Германия, Бельгия, Болгария, Уэльс, Украина, Венгрия, Польша, Австрия, Хорватия, Молдова, Румыния и Шотландия.

Кстати, по сообщению Европейской конфедерации бокса, Бельгия (1 золотая медаль) впервые с 1955 года завоевала награду чемпионата Европы, а Австрии (1 бронза) в последний раз такое удавалось аж в 1975 году.

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Одним из высокопоставленных гостей ереванского первенства стал президент Черногории Мило Джуканович. Первенство посетили также премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Международной федерации бокса Умар Кремлев и его европейский коллега Иоаннис Филипатос. Кстати, по словам спортивных руководителей, Армения вполне способна провести также чемпионат мира. Ну, что ж — ждем.

В Ереване за 52 медали соперничали 219 боксеров из 39 стран. Чемпионат Европы впервые был проведен в 13 официальных весовых категориях.