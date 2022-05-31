Евразийский экономический союз планирует дать старт переговорам с Республикой Индонезия о заключении соглашения о свободной торговле. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В контексте международного сотрудничества представляется актуальным наращивание контактов и выстраивание конкретных цепочек взаимодействия с партнёрами из третьих стран. С уверенностью отмечу, что за эти годы Союз существенно расширил горизонты международного сотрудничества.

Считаю важным в очередной раз обратить внимание на заинтересованность Армении в скорейшем заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Опыт функционирования временного Соглашения с Тегераном наглядно показывает привлекательность иранского рынка и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.

Сегодня мы также планируем дать старт переговорам с Республикой Индонезия о заключении соглашения о свободной торговле.

Важно и впредь насыщать международную повестку, чтобы как страны Союза, так и наши партнёры видели осязаемые результаты взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Пашинян.