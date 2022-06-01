Выступая с годовым отчетом о выполнении государственного бюджета-2021 на совместном заседании постоянных комиссий НС, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что по части налоговых поступлений в госбюджет в течение пяти месяцев с.г. было предусмотрено 715 млрд драмов, высказав уверенность, что контрольная цифра будет перевыполнена на 45 млрд.

«Было предусмотрено иметь в мае 119,1 млрд драмов налоговых поступлений, но с уверенностью можем сказать, что, включая и сегодняшний день, у нас будет 128,2 млрд драмов доходов – на 9,1 млрд больше намеченного», — сказал премьер, добавив, что доходная часть Госбюджета-2021 перевыполнена на 147 млрд драмов.

«Индекс экономического роста в 2021 году был выше запланированного, составив 5,3%. Напомню, что изначально планировалось 3,1%. Также хочу напомнить ситуацию в какой мы были 2021 году, в связи с этим можно подчеркнуть, что мы перевыполнили доходную часть на 147 млрд драмов. Что мы подразумеваем под перевыполнением? Мы подразумеваем, что когда в 2020 году принимался проект бюджета на 2021 год, была зафиксирована доходная часть, в течение года мы собрали больше доходов, чем планировалось», — сказал Пашинян.

Он напомнил также, что произошли определенные законодательные изменения, касающиеся доходной части, которые принесли дополнительные доходы.

«В первую очередь, речь идет об экспортной пошлине на медный концентрат, которая в этом смысле принесла в бюджет дополнительный доход в размере около 24 млрд драмов», — напомнил Никол Пашинян.

В течение 2021 года правительство вернуло хозяйствующим субъектам сумму налога на добавленную стоимость в размере 146 млрд драмов в сравнении с 60 млрд драмов в 2017 году, сказал премьер: «У нас беспрецедентный показатель по налогам-ВВП, мы зафиксировали 22,7% ВВП по налоговым поступлениям. Перед нами стоит задача в среднесрочной перспективе довести этот показатель до 25%. Конечно, это будет непросто на фоне снижения налоговых резервов, но мы поставили эту задачу, мы должны попытаться ее решить».

Уточнив, что в связи с особенностями НДС дебетовые суммы образуются при внутреннем обращении, премьер-министр добавил: «В 2021 году мы вернули в бизнес 146 млрд драмов. В 2017 году возврат НДС составил 60 млрд драмов, по сравнению с 2017 годом мы увеличили возврат НДС на 140%». И добавил, что в конце 2021 года по всем заявлениям налогоплательщиков по возврату дебетов, суммы были возвращены — проблема задолженности по НДС полностью решена.

Напомнив, что по состоянию на 1 января 2018 г. государство задолжало предприятиям по дебетовому НДС 125 млрд драмов, а около 50 миллиардов драмов из этой суммы были безнадежной суммой, глава правительства сказал: «Когда в 2017 году принимался новый Налоговый кодекс, правительство заявило, что откладывает прежние долги и не будет их касаться. В 2019 году, когда мы уже перерасходовали бюджет, мы решили вернуть просроченные дебеты по НДС, которые накопились с первых дней независимости. Другими словами, это, по сути, был безнадежный долг, который мы вернули бизнесу».

Могли бы не делать этого, признался Пашинян, но посчитали, что авторитет государства важнее всего, не может быть, чтобы государство брало бы деньги у кого-то и не возвращало их. Планировалось вернуть 56 млрд драмов, а фактически вернуло 42 млрд драмов, потому что многие компании были ликвидированы, сообщил премьер, резюмировав: разрешена проблема, существовавшая в Армении в течение трех десятков лет.