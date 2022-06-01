Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну продолжают поступать поздравительные послания по случаю Дня рождения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра.

В послании президента Республики Казахстан Касима-Жомарта Токаева говорится:

«Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Под Вашим руководством Армения постепенно осуществляет важные политические и социально-экономические реформы, направленные на развитие благосостояния страны и обеспечение стабильного роста.

В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Уверен, что благодаря совместным усилиям, в том числе и эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высоком и высшем уровнях, армяно-казахстанские отношения и в будущем продолжат динамично развиваться в духе стратегического партнерства.

Уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам многих успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Армении — благополучия и процветания!».

В послании первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева говорится:

«Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Ваша активная государственная деятельность и выдающиеся личные качества всегда способствовали социально-экономической модернизации Армении.

Уверен, что традиционно дружественные армяно-казахские отношения и в будущем продолжат укрепляться и развиваться на благо народов наших стран.

Уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам, крепкого здоровья и благоденствия, а народу Армении -мира и процветания!».

Премьер-министра Армении с Днем рождения поздравил также премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

В послании президента Республики Беларусь Александра Лукашенко говорится:

«Уважаемый Никол Воваевич!

Поздравляю Вас с Днем рождения!

В Беларуси Вас знают как выдающегося политического деятеля, чьи все усилия, навыки и опыт направлены на развитие Армении, повышение благосостояния граждан, укрепление мира и стабильности в регионе.

Уверен, что продолжение конструктивного и взаимовыгодного диалога между Ереваном и Минском соответствует национальным интересам двух стран и продолжит содействовать дальнейшему углублению многоуровневого армяно-белорусского партнерства, основанного на крепких традициях дружбы и доверия между нашими народами.

Уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам счастья, долгих лет здоровья и успехов на Вашей ответственной должности!».

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко также поздравил Никола Пашиняна с Днем рождения.

В послании вице-председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева говорится:

«Уважаемый Никол Воваевич!

Примите сердечные поздравления по поводу Вашего Дня рождения!

В нашей стране высоко ценят Ваш вклад в укрепление надежного российско-армянского диалога и развитие союзнических связей в рамках интеграционных форматов.

Уверен, что совместными усилиями и в дальнейшем мы сможем расширять многоплановое сотрудничество во благо дружественных народов России и Армении, а также во имя обеспечения мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, здоровья, новых достижений на Вашей ответственной государственной должности и всех благ!».