Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по случаю Дня рождения направил Николу Пашиняну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», в послании отмеченно:

«Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

В государствах-членах ОДКБ высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений между Республикой Армения и нашими государствами, координацию совместных усилий на международных и региональных площадках, в повышение влияния и авторитета нашей организации.В этот памятный день желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений во благо армянского народа!»