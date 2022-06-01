По случаю Дня защиты прав детей в резиденции президента Республики была принята группа юношей и девушек, продемонстрировавших в 2021-2022 гг. значительные успехи в сферах культуры, образования и спорта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, дети прежде всего совершили экскурсию по резиденции президента Республики, ознакомились с историей здания.

Президент Республики Ваагн Хачатурян вместе с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном приветствовали и поздравили гостей.

«Желаю вам значительных успехов в учёбе, всё новых творческих горизонтов. Мы должны постоянно стремиться получать знания, совершенствоваться, углублять знания родного языка, отечественной истории и географии. А мы сделаем всё, чтобы обеспечить мирное небо и стабильность, защитить ваши права», – отметил президент Хачатурян.

В тёплой и непосредственной атмосфере президент Республики ответил также на интересующие детей вопросы.

Затем в большом зале Президентской резиденции дети исполнили известные произведения, а также несколько собственных сочинений.