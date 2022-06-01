Министр финансов Армении Тигран Хачатрян 1 июня принял делегацию во главе с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шихином Ченом. Во встрече также принял участие представитель АБР в Армении Паоло Спантигати.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя гостей, министр Хачатрян представил г-ну Чену программу правительства Армении на 2021-2026 годы и программные приоритеты, особенности внешнего долга Армении и управления долгом, была также затронута макроэкономическая политика.

Министр высоко оценил эффективное сотрудничество с Азиатским банком развития и подтвердил готовность правительства к укреплению и расширению сотрудничества.

Поблагодарив за прием, Шихин Чен подчеркнул, что Армения является важным партнером Азиатского банка развития, и добавил, что банк готов и впредь поддерживать инициативы правительства Армении в сферах развития инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, образования и других.

В ходе встречи стороны затронули широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества с Азиатским банком развития.