31 мая CAS (Спортивный арбитражный суд) на ускоренном слушании принял решение отклонить заявление СК «Нораванк» и оставил в силе решение Органа по финансовому контролю Клубов УЕФА на предмет того, что СК «Нораванк» не соответствует «правилу трех лет» и, следовательно, не может быть кандидатом на получение лицензии УЕФА на сезон-2022/23.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, департамент лицензирования ФФА предоставил официальному сайту ФФА комментарий, разъясняющий суть вопроса.

Что из себя представляет «правило трех лет»? Согласно статье 12 Регламента лицензирования Клубов УЕФА, на момент для подачи заявки на получение лицензии УЕФА кандидат на получение лицензии должен состоять в членстве в национальной ассоциации или иметь косвенные/прямые договорные отношения (при наличии) не менее трех лет подряд.

При этом УЕФА устанавливает принцип исключения из этого правила, право предоставления которого принадлежит только УЕФА, и только в случаях, определенных УЕФА. Несмотря ни на что, после победы в полуфинале Вбет Кубка Армении клуб изъявил желание применить «правило трех лет», после чего Департамент лицензирования ФФА рассмотрел представленные клубом финансовые нормативные документы.

Следует отметить, что лицензионный пакет СК «Нораванк», особенно финансовые документы, полностью соответствовали требованиям для получения лицензии УЕФА, но ФФА не была уполномочена выдать лицензию, поскольку существовал барьер «правила трех лет». О ситуации был проинформирован отдел лицензирования клубов УЕФА, который посоветовал подать заявку на «исключение» после победы в финале.

В ходе заседания 2 мая Комитет по лицензированию клубов ФФА принял решение отложить решение по лицензии УЕФА СК «Нораванк» до следующего дополнительного заседания с учетом того, что клуб собирается обратиться в Орган по финансовому контролю Клубов УЕФА (Club financial control body-CFCB) — для получения «исключения несоответствия правила трех лет».На заседании (17 мая) Орган по финансовому контролю Клубов УЕФА отклонил обращение СК «Нораванк», и клуб решил обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что на момент старта лицензирования клубов на сезон-2022/2023 (в декабре 2021), когда заявки на получение лицензии были приняты со стороны клубов, уже было ясно, что СК «Нораванк» не соответствует «правилу трех лет», установленному УЕФА, и, следовательно, не может быть кандидатом на получение лицензии УЕФА и принять участие в турнирах под эгидой УЕФА сезона-2022/23,Департамент лицензирования ФФА со своей стороны сделал все возможное, чтобы оказать всестороннюю поддержку клубу на протяжении всего процесса.

Таким образом, в результате решения CAS, Армению в еврокубковых турнирах будут представлять следующие клубы:

ФК Пюник — 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФАФК Арарат-Армения — 2-й квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФАФК Алашкерт — 1-й квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФАФК Арарат — 1-й квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФА.