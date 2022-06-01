Представлено ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Тиграна Хачатряна, сына бывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил его адвокат Беник Галстян.

Беник Галстян отметил, что до обсуждения ходатайства об аресте он подал ходатайство об отводе судьи Давида Аргаманяна.

«Судебное заседание длилось довольно долго. Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения о самоотводе», — сказал Галстян.

Тиграну Хачатряну, сыну бывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна, предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков во время акции протеста оппозиции у 3-го здания правительства Армении. Последний был арестован.