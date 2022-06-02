Офис главы Европейского Совета Шарля Мишеля отреагировал на многочисленные критические заявления по поводу высказываний г-на Мишеля по итогам его встречи с главами Армении и Азербайджана 22 мая в Брюсселе.

Пресс-секретарь председателя Евросовета отметил, в частности, что в своем заявлении г-н Мишель «подтвердил приверженность ЕС углублению сотрудничества с обеими странами для продвижения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе». Он приветствовал «первое историческое заседание пограничных комиссий обеих стран 24 мая и подчеркнул исключительную важность обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном, поскольку делимитация будет продолжена» (она уже началась?! — Г.М.).

«В более широком смысле председатель Мишель подчеркнул, что для устойчивой нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном важно решить все нерешенные вопросы, включая продвижение обсуждений будущего мирного договора и устранение коренных причин конфликта. По мнению председателя Мишеля, все основные проблемы, которые привели к первой войне в Нагорном Карабахе, а также к возобновлению боевых действий в 2020 году, должны быть решены всеми заинтересованными сторонами для создания условий для прочного и справедливого мира», — заявил пресс-секретарь председателя Евросовета.

Вот интересно, а что мешало сделать это по итогам первой войны, которая была широкомасштабной агрессией Азербайджана против Карабаха и Армении и в которой Азербайджан потерпел сокрушительное поражение?! Мечты международного сообщества о нефтепроводе Баку-Джейхан?!

Далее пресс-секретарь г-на Мишеля отмечает, что «как и в случае с любым наследием конфликта, терминология в этом контексте особенно чувствительна»: «Заявление председателя Мишеля об итогах встречи лидеров, состоявшейся 22 мая, ни в коем случае не следует интерпретировать как одобрение заранее определенного исхода обсуждений. В конечном итоге важнее всего то, что все вопросы решаются всесторонне; это включает в себя права и безопасность всех групп населения».

Опять двадцать пять! Речь, надо понимать, об Арцахе и арцахцах, которых г-н Мишель в своем заявлении назвал «этническим армянским населением Карабаха», а его пресс-секретарь теперь именует «группой населения»?!

Господа, в Арцахе живут люди разных национальностей, живые люди, народ, а не «группы населения»! Если там сегодня нет азербайджанцев, то претензии по этому поводу извольте предъявлять агрессору Азербайджану, поскольку армяне были вынуждены защищать себя и свою Родину, а азербайджанцы, которых на протяжении 75 лет существования Азербайджанской ССР власти туда в массовом порядке переселяли, создавая для них льготные условия, бежали от развязанной их же властями войны!

Кстати, в Арцахе проживают также люди, которые вследствие азербайджанских агрессоров дважды, а то и трижды становились беженцами. Речь, в первую очередь, об армянских беженцах из Аз.ССР, которые бежали в Арцах, Армению, страны СНГ и Европы, спасаясь от организованных азербайджанскими властями этнических чисток и актов геноцида. Многие из них в 2020г. были вынуждены бежать из оккупированных азербайджано-турецким террористическим тандемом районов Республики Арцах!

Помнится, в период армянских погромов в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других населенных пунктах Аз.ССР Европарламент 17 января 1990 г. принял резолюцию, с призывом к Европейскому Совету министров иностранных дел и Совету Европы вступиться за армян перед правительством СССР и с требованием оказать немедленную помощь Армении и Нагорному Карабаху. Что-нибудь было сделано?

Да, впоследствии ЕС выделял Армении деньги на реализацию тех или иных проектов. Однако Арцах, арцахцы, проживающие там беженцы из Азербайджана какой-либо международной помощи были начисто лишены. Отмечу, что из иностранных государств прямую гуманитарную помощь Арцаху выделяли лишь США. С 1998 года. В 2006 фискальном году американская помощь Карабаху составила $3 млн, в 2007-2008 гг. – по $5 млн.

Помощь направлялась на решение социальных проблем: прокладку водопроводов, строительство медпунктов, социальных объектов. Работы по освоению этих средств осуществлялись организациями-победителями тендеров, объявленных Агентством международной помощи США — Союз Католической Помощи, Фонд Армянской Помощи, британская The Halo Trust — по программе разминирования, которая закончилась в 2020г., когда Halo-Trust сообщила, что довольно большой процент территорий разминирован. По «странному» совпадению именно в 2020г., осенью, Арцах подвергся очередной военной агрессии Азербайджана…

Представленный же администрацией Байдена проект госбюджета на 2023 финансовый год предлагает сокращение помощи Армении до $24 млн и отказ от содействия Нагорному Карабаху.

Другие государства и международные структуры помощи Арцаху не выделяли. Даже УВКБ ООН упорно обходило стороной более 30 тысяч осевших в Арцахе беженцев из Азербайджана. Тогда как с Азербайджаном та же ООН в числе других международных структур где-то с начала 2000-х разрабатывала программу «Большое возвращение» (в Карабах) стоимостью в $60 млрд.

Правда, дело тут не только в геополитических пристрастиях. Увы, в отличие от Азербайджана, поднимавшего вопрос азербайджанских внутренне перемещенных лиц в т.ч. на переговорах по карабахскому урегулированию, власти Армении за все эти десятилетия, вопреки требованиям самих беженцев, так и не удосужились встать на защиту прав и интересов более 500 тысяч беженцев-армян из Азербайджана. И тут пенять не на кого, кроме себя…

Другое дело, что официальные представители иностранных государств и международных организаций, в т.ч. правозащитных и по вопросам беженцев, все эти годы отказывались от посещения Арцаха, якобы из опасений быть обвиненными Баку в признании НКР. И смех и грех…

В этом контексте критика постоянным представителем Армении в Азиатско-Тихоокеанской экономической и социальной комиссии ООН данной организации и вообще международного сообщества по вопросу непредоставления базовой гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, несоблюдении ключевого принцип целей устойчивого развития, заключающегося в том, чтобы «никто не был забыт», безусловно, справедлива. Но Армении есть в чем упрекнуть и саму себя.

Так что, «нерешенных вопросов» и «основных проблем, которые привели к первой войне в Нагорном Карабахе, а также к возобновлению боевых действий в 2020 году», гораздо больше, чем офис главы Евросовета представляет. Даже исключая исторические аспекты, которые привели к конфликту и нынешним проблемам.

По большому счету, многого можно было бы избежать, если бы международное сообщество не виляло геополитическим хвостом (или хвостами), а изначально назвало агрессора агрессором, преступника — преступником, нарушителя договоренностей — нарушителем и т.д. Но… Азербайджан так и не был привлечен к ответственности за совершенные за многие десятилетия, равно как за имевшие место в ходе и после широкомасштабной военной агрессии против Арцаха в 2020г. преступления, и продолжает свою агрессивную политику, основанную на этнической и расовой дискриминации в отношении армянского народа, Арцаха, Армении, на разжигании ненависти ко всему армянскому. Продолжает оккупировать территории Арцаха и Армении, угрожает, стреляет, убивает, вопреки всем договоренностям удерживает армянских военнопленных и гражданских лиц — 119 человек, на оккупированных территориях Арцаха уничтожает армянские культурно-исторические памятники, храмы… То есть продолжает войну. Да и не скрывает своих намерений, наращивая военные расходы.

Так Алиев готовит свое население к миру… Тезис, акцентируемый г-ном Мишелем, который «приветствовал руководство Еревана и Баку и заявил о намерении добросовестно заниматься созданием благоприятной атмосферы для продолжения переговоров, а также выразил готовность ЕС усилить свою поддержку мерам укрепления доверия».

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар в ближайшие дни собирается посетить регион, чтобы, как выразился пресс-секретарь главы Евросовета, «проследить за всеми обсуждаемыми аспектами». Будет ли Клаар зрить в корень или продолжит верить демагогическим заверениям официального Баку? И не пора ли спецпредставителю ЕС, да и другим представителям международных организаций, начать посещать Арцах?