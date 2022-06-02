Юный теннисист Микаэл Аванесян вновь удачно выступил на очередном международном турнире в Ереване, став победителем парного разряда соревнования «Gold’s Gym Cup» с участием игроков до 16 лет.

В финале этого турнира серии «Tennis Europe Junior Tour» Аванесян и казахский теннисист Зангар Нурланули совместными усилиями взяли верх над казахстанцами Демидом Горбачевом и Мансуром Шакеном со счетом 6:3, 6:2. Выступавший с травмой Аванесян в одиночном разряде дошел до полуфинала, в котором уступил Мансуру Шакену (3:6, 5:7).

В финале парного разряда среди девушек россиянки Алина Согомонян и Виктория Седова уступили со счетом 0:6, 0:6 другим российским теннисисткам — Раде Золотаревой и Анне Архиповой.

В турнире, прошедшем на кортах теннисного клуба «Инкорт», приняли участие спортсмены из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, России и США. Нашу страну представляли 7 теннисистов и 5 теннисисток.