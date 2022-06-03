Многокилометровые пробки, изнуренные водители, портящиеся грузы и колоссальные финансовые потери, — так, наверное, можно вкратце описать ситуацию, сложившуюся сегодня на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс». Грузоперевозчики с многолетним стажем прямо говорят, что на их памяти такое впервые, когда Ларс стоит в огромных пробках в летний сезон, да еще и в обратную сторону. Тут, конечно, сказывается пятый пакет санкций, который заставил российских перевозчиков работать с Закавказьем. Но конца и края всему этому не видно, при том, что речь идет о единственной сухопутной дороге, связывающей Армению и Россию.

«Мы очень обеспокоены ситуацией, сложившейся на КПП «Верхний Ларс». Я и мои коллеги несколько часов в день уделяем этой проблеме. Ею занимаются также Комитет по госдоходам, МИД, Министерство территориального управления и инфраструктур», — отметил министр экономики Ваан Керобян в беседе с журналистами, добавив, что с российскими коллегами поддерживается ежедневная связь для решения проблемы очередей большегрузных автомобилей на пропускном пункте в Верхнем Ларсе.

По его словам, все европейские направления, которые раньше проходили через Беларусь и Украину, сегодня вынуждены добираться до России через Турцию и Грузию. В связи с чем там и возник огромный затор. Для наших экспортеров это, конечно же, очень тяжелая проблема, констатировал министр. И для того, чтобы облегчить нагрузку, Минэкономики сейчас работает сразу в нескольких направлениях. В ближайшие дни глава экономического ведомства намерен также лично отправиться в Верхний Ларс, чтобы на месте разобраться в возникших проблемах.

«На прошлой неделе мы с российскими коллегами провели расширенное заседание, на котором запланировали встретиться 11 июня в Верхнем Ларсе, чтобы вместе понять, какие имеются возможности для повышения пропускной способности. Думаю, благодаря каждодневной работе нам удастся добиться существенного ослабления напряженности в начале сезона», — выразил надежду В.Керобян.

Забитые фурами дороги

О том, что скопление на КПП «Верхний Ларс» обусловлено ограниченными возможностями пропускной способности контрольно-пропускного пункта, говорил недавно и таможенный атташе при посольстве Армении в России Арам Тананян, указав на то, что из-за значительного увеличения товаропотока из Турции в Россию, КПП на росийско-грузинской границе фактически не выдерживает нагрузки.

В частности, из Турции ежедневно поступает большой поток грузовых машин через погранпереход Сарпи, подавляющая часть которых, уточняет таможенный атташе, направляется в Ларс. Это приводит к тому, что в верхней части на участках Гудаури-Кобе из-за большого потока турецких фур движение наших машин на окрестных автомагистралях Тбилиси резко замедляется. Сейчас, к примеру, на грузино-турецкой границе в Сарпи простаивает свыше 700 фур.

«Судя по тому, что их не впускают в Грузию, вся Грузия забита фурами. За сутки из Грузии в Россию заехало порядка 430-450 фур, плюс около 700 легковых автомобилей», — в цифрах обрисовал ситуацию А.Тананян, вновь указав на тот факт, что это довольно большое количество, на которое пропускная способность Верхнего Ларса не рассчитана.

Ситуацию не спасает даже то, что российские таможенные службы перешли на работу в усиленном режиме. По словам таможенного атташе, в целом из общего количества скопившихся автомобилей с российской стороны на долю армянских приходится около 20%, а из очереди в Грузии — порядка 10%. Простаивание фур в очередях приводит, естественно, и к финансовым потерям, учитывая, что много также и машин со скоропортящимся грузом. По разным оценкам, потери из-за простоя в среднем составляют порядка 600-700 евро в сутки.

Хорошая новость в том, что в начале мая этого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, в соответствии с которым ряд пунктов пропуска через госграницу России, в том числе и автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс», будут оборудованы дополнительными местами для проверки товаров, что позволит ускорить процесс и заметно увеличить грузопоток. По планам, в результате модернизации до конца года на КПП будет создано 26 дополнительных полос для легковых автомобилей и 13 — для большегрузных. При этом ведется работа для того, чтобы для армянских машин создать отдельный коридор — это даст возможность отправлять как можно больше грузов в Россию и обратно.

Паром поможет, но проблему до конца не решит

Но насколько быстро это произойдет, пока не известно. К слову, грузовые машины из Грузии, за исключением армянских, могут выехать в направлении России через азербайджанский «Красный мост» в Дагестан. Однако, как отметил А.Тананян, и в этом направлении растет напряжение, поскольку на «Красном мосту» скопилось уже несколько сот фур, что свидетельствует также о забитых азербайджанских дорогах.

«Одним словом, потоки зашкаливают и будут еще увеличиваться. В том числе и в связи с организацией россиянами своего отдыха в Грузии. Поэтому уже с первых чисел лета следует ожидать наибольшую интенсивность потоков», — дал неутешительный прогноз таможенный атташе.

И это при том, что впереди у нас сезон экспорта сельскохозяйственной продукции. Думаю, не стоит объяснять, что произойдет с нашим абрикосом, если он месяц будет добираться до пункта назначения. В некотором смысле ситуацию может смягчить наличие паромной переправы, задействование которой, как пообещал министр экономики В.Керобян, ожидается уже с 15-го июня.

«Это позволит по линии некоторых грузов существенно сократить нагрузку», — заверил глава Минэкономики, напомнив, что правительство выделило около 2,5 млрд. драмов на субсидирование работы парома в течение ближайших шести месяцев.

Армянские грузоперевозчики, однако, не строят больших надежд относительно паромной переправы. По их словам, это направление не может составить достойную конкуренцию Верхнему Ларсу, как уверяют власти, поскольку еженедельно сумеет перевозить, скажем, около 100-150 машин. Из Армении же, по примерным расчетам, каждый день выезжает примерно 600-700 фур. Допустим, сто из них как-то попали на паром, а что делать остальным?

Поэтому экспортеры призывают правительство предпринять дополнительные меры по спасению экспортирующего бизнеса, особенно в преддверии сельскохозяйственного сезона. В частности, как отмечает соучредитель экспертной группы «Export Armenia» Эмиль Степанян, необходим комплекс мер, включающий временный запрет на импорт той сельхозпродукции, что произрастает или производится в Армении, плюс нужно организовать процесс субсидирования грузовых авиаперевозок, чтобы снизить финансовую нагрузку на экспортеров.

В Минэкономики, в свою очередь, уверяют, что делается все возможное, чтобы сельскохозяйственный сезон завершился без каких-либо существенных потерь в производственном секторе Армении.