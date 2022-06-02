Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Исламской Республики Иран Эбрагимом Раиси. Как сообщает «Арменпресс», Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра сообщает, что Никол Пашинян представил президенту Раиси свои впечатления и информацию, касающуюся недавней встрече в Брюсселе.

Собеседники обменялись мнениями, в частности, об открытии региональных коммуникаций, начале процесса делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, урегулировании нагорно-карабахского конфликта, перспективах нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки. Особое внимание было уделено вопросам энергетики, связанным со строительством третьей линии электропередачи Армения-Иран и автомагистрали Север-Юг. Собеседники подтвердили взаимные приглашения и договорились об официальных визитах в столицы обеих стран.