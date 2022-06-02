В Армению прибудет делегация во главе с заместителем министра национальной обороны Греческой Республики Никосом Хардалиасом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Греции.

«По приглашению моего коллеги Карена Брутяна (заместителя министра обороны Армении. прим. ред.) 2 и 3 июня я буду в Армении, которую с Грецией связывают прочные исторические узы дружбы и сотрудничества.

В рамках визита у меня состоятся официальные встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном, министром высокотехнологичной промышленности Армении Робертом Хачатряном и моим коллегой Кареном Брутяном», — написал Никос Хардалиас на своей странице в Facebook, также сообщив, что предстоят встречи и с Католикосом Всех Армян Гарегином II и с представителями греческой общины Армении.

Заместитель министра национальной обороны Греческой Республики Никос Хардалиас также посетит Мемориал Геноцида армян, где почтит память невинных жертв.

Запланированы и визиты в Военный университет им. имени Вазгена Саркисяна и в Национальный оборонно-исследовательский университет Министерства обороны РА.