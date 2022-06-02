Комитет государственных доходов в период с января по май перевыполнил плановые показатели по налоговым поступлениям и сбору госпошлин.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Комитета государственных доходов.

«В период с января по май 2022 года были запланированы налоговые поступления и госпошлины в размере 714,9 млрд драмов. За первые 5 месяцев текущего года фактически уже поступило 761,8 млрд драмов, что превышает плановый показатель на 46,9 млрд драмов или на 6,6%, показатель того же периода предыдущего года на 143,4 млрд драмов или 23,2%. Об этом говорится в сообщении КГД.