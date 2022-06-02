Сокращение операций на наличные средства является одним из ключевых направлений реформ правительства. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на очередном заседании правительства 2 июня.

«Хочу напомнить, что наша цель и планирование заключаются в том, чтобы с 1 июля 2022 года купля и продажа квартир и автомобилей на наличные средства была бы невозможна. Все операции должны стать безналичными. Конечно, все это мы должны обеспечить подзаконными актами», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, будет введено регулирование, при котором сделка на наличные не будет регистрироваться, что может стать основанием для аннулирования сделки в будущем.

«Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Пожалуйста, пусть никто не думает, что мы хотим усложнять людям жизнь. Наоборот, мы хотим упростить людям жизнь, и вместе с этим получим серьезные побочные эффекты, начиная с фискального эффекта, и заканчивая антикоррупционным эффектом. Поэтому для достижения наших целей все подзаконные акты, связанные с этим, должны быть очень быстро разработаны», — заключил Пашинян.