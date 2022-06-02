Армянская и Китайская федерации лыжного спорта договорились о сотрудничестве.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил президент Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян. «Китай в ближайшее время станет одной из самых сильных лыжных стран, и мы будем сотрудничать. В рамках Международного конгресса мы с Китайской федерацией лыжного спорта подписали Меморандум о сотрудничестве», — сказал Гагик Саркисян.

В сентябре в Армению прибудет и президент Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш.

«Новый президент Международной федерации начал новый этап реформ, мы выразили им свою поддержку. Мы и сами представили наш пакет реформ. Название Международной федерации лыжных видов спорта было изменено на Международную федерацию лыжных видов спорта и сноуборда. Исходя из этого, и мы изменим название Армянской федерации на Федерацию лыжного спорта и сноуборда Армении», — сказал президент федерации.

По словам Саркисяна, отныне женские и мужские дистанции соревнований будут приравнены. Это новое решение Международной федерации. Будут смешанные команды женщин и мужчин, так же как и объединения команд. Если страны не будут иметь 4 участников, то команды двух разных стран смогут объединиться.

В ближайшее время в Армению прибудут белорусские лыжники, сноубордисты и фристайлисты, которые проведут сборы в Цахкадзоре или в Ашоцке.

На пост президента Международной федерации лыжных видов спорта был переизбран швед Йохан Элиаш. Выдвинут был лишь один кандидат. Армения проголосовала «за».