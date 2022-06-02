Начальник департамента оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левон Айвазян 2 июня принял делегацию во главе с начальником департамента регионального военного сотрудничества Европейского командования США полковником Джеффри Райтом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны. Стороны подтвердили готовность развивать сотрудничество в сферах военного образования, военной медицины, миротворчества и других направлениях.

Также были обсуждены вопросы региональной безопасности.