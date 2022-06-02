Член сборной Армении по тяжелой атлетике Андраник Карапетян завоевал в рывке серебряную медаль на Чемпионате Европы.

Как сообщает Арменпресс, Чемпионаты Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в этом году проходят в столице Албании Тиране. В весовой категории 89 кг у Армении было два представителя: Андраник Карапетян и Вардан Манукян, впервые участвующий во взрослом турнире.

Андраник Карапетян поднял в рывке 168 кг и 174 кг, но не смог удержать в голове 178 кг. Он выиграл серебряную медаль в рывке. В упражнении толчок удался только один из трех подходов — 191 кг (не поднял 196 кг). Карапетян занял 5-е место на Чемпионате Европы с результатом 365 кг.

Вардан Манукян в рывке поднял только 160 кг, а в упражнении толчок получил ноль.

Накануне Рафик Арутюнян стал золотым призером Чемпионата Европы.