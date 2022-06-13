Утвержден судейский состав, который обслужит матч Армения-Шотландия четвертого тура первой группы В Лиги Наций УЕФА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Никола Дабанович (Черногория) назначен главным арбитром матча. Ассистенты арбитра: Милован Джуки (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория), четвертый арбитр Милош Бошкович (Черногория). Арбитр VAR — Кевин Блом (Нидерланды), помощник арбитра VAR — Клей Руперти (Нидерланды). Лусилио Батиста (Португалия) — инспектор матча, Ленарт Вестервал (Швеция) — делегат.

Матч Армения-Шотландия состоится 14 июня в 20:00 по ереванскому времени.