Премьер-министр Никол Пашинян посетил фонд Qatar Foundation в Дохе.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, премьер-министру была представлена деятельность фонда, в частности программы, реализуемые в сфере образования. Руководители фонда также ответили на вопросы членов правительственной делегации Армении.

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Были затронуты возможности сотрудничества с Арменией в сфере образования.Премьер-министр Пашинян также посетил Катарский научно-технический центр. В ходе визита премьер-министр ознакомился с деятельностью последнего в сфере высоких технологий. Премьер-министр сделал запись в книге почетных гостей.