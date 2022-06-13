Премьер-министр Никол Пашинян, находящийся в Дохе с официальным визитом, принял директора Катарского инвестиционного агентства Мансура Аль-Махмуда.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством правительства Армении с инвестиционным агентством.

В частности, были затронуты возможности реализации совместных программ в сферах управления водными ресурсами, сельского хозяйства, энергетики и высоких технологий.

Премьер-министр Пашинян рассказал о приоритетах правительства Армении в этих направлениях и перспективных проектах, в реализации которых возможно наладить тесное сотрудничество. Мансур Аль-Махмуд поблагодарил за прием и отметил, что возглавляемое им ведомство готово наладить эффективное сотрудничество с армянской стороной.