Член сборной Армении по легкой атлетике Левон Агасян занял третье место на международном турнире «World Athletics Continental Tour».

Как сообщает «Арменпресс», в тройном прыжке среди мужчин на турнире, проходившем во французском Марселе, Левон Агасян занял третье место с результатом 16,39 м. Победителем турнира с результатом 17.02 м стал представитель Франции Бенджамин Компаоре.

Ранее сборная Армении по легкой атлетике завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров, прошедшем на Мальте.