Национальное собрание Армении обсудило Соглашение об использовании систем военной спутниковой связи и их дальнейшем совершенствовании, ратифицировав которое наша страна присоединится к инициативе совместного использования систем спутниковой связи военного назначения. Проект ратификации соглашения на заседании НС представил заместитель министра обороны Арман Саркисян.

Документ подписанный в Российской Федерации 6 июня 2018 года на заседании Совета министров обороны СНГ, преследует цель формирования интегрированной системы спутниковой связи военного назначения СНГ на основе системы спутниковой связи военного назначения РФ.

Использование и совершенствование систем военной спутниковой связи осуществляется в целях управления Вооруженными силами государств-участников Соглашения, повышения их надежности и организации взаимодействия между ними. Ресурсная мощность имеющихся приемопередатчиков космических аппаратов в Российской Федерации предоставляется Сторонам Соглашения в интересах Вооруженных сил государств-участников для налаживания взаимодействия между их Вооруженными силами.

Армения присоединяется к Соглашению с одной оговоркой: Республика Армения примет отдельное решение о применении положений Соглашения к государствам, которые присоединятся к настоящему Соглашению.

В проекте отмечается, что сотрудничество в рамках Соглашения позволит использовать для нужд ВС Армении современные виды военной связи, а также орбитальную группировку систем спутниковой связи.

Соглашение подписали Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, не подписали Украина, Узбекистан, Туркменистан, Молдова и Азербайджан.

Дни науки и предпринимательства

Сегодняшняя Армения — страна возможностей с современным, образованным, трудолюбивым человеческим капиталом и различными форматами сотрудничества со многими странами.

Об этом на форуме «Дни науки и предпринимательства 2022», начавшемся в среду в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

По его словам, необходимо консолидировать научный потенциал и развивать наше государство. «Мы постоянно будем углублять процессы интеграции в глобальную экономику, и предлагать миру результаты нашего интеллектуального труда. Этот форум является прекрасной возможностью для взаимодействия науки и бизнеса, для обмена мнениями», — сказал он, добавив, что будущее Армении это и технологическое развитие и наукоемкая экономика.

Правительство Армении становление наукоемкой экономики считает важнейшим приоритетом развития экономики, констатировал Керобян.

Для участия в форуме в Армению прибыл лауреат Нобелевской премии в области медицины 2021 года, молекулярный биолог, невролог, профессор Артем Патапутян, а также другие всемирно известные ученые-армяне.

Цель форума — развитие взаимодействия между наукой и бизнесом, раскрытие возможностей коммерциализации науки.