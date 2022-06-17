Центробанк Армении уже второй раз с марта текущего года оставил ставку рефинансирования без изменений. И это радует. Потому что стоимость денег в экономике, если и не станет дешевле, то хотя бы не повысится из-за роста ключевой ставки. До того, с 2021 года, ЦБ уже раз восемь вынужден был повышать ставку рефинансирования. В этом году (в феврале и в марте) также прибегал к аналогичным действиям, дважды повышая ключевую ставку до уровня 9,25%. Причина все та же – неутихающий рост инфляции.

Впрочем, и сейчас не приходится говорить о том, что инфляционное давление начало ослабевать. Так, в мае 2022 года официальная годовая инфляция достигла 9%. Но несмотря на это, регулятор пока не идет на еще большее ужесточение денежно-кредитной политики. В Центробанке ожидают, что ощутимый рост экспорта в Армении и финансовый приток, способствующие укреплению армянской валюты, в ближайшее время скажутся, в том числе, и на ослаблении внутренней инфляционной среды.

Как пояснил на днях в ходе своей пресс-конференции председатель ЦБ Мартын Галстян, во втором квартале текущего года в местной экономике Армении по-прежнему сохраняется высокая активность. Большой приток иностранных посетителей и увеличение внутренних частных расходов, как следствие, способствуют росту сферы услуг и валового спроса, что приводит к расширению общей инфляционной среды и увеличивает инфляционные ожидания.

«Однако мы на этот раз сочли целесообразным оставить ставку рефинансирования без изменений. Потому что сложившаяся ситуация такова, что в экономике Армении со стороны международных посетителей сформировался серьезный спрос, но наряду с этим укрепляется армянский драм, что, в свою очередь, должно в определенной степени скорректировать цены на импортные товары. Сохранение же ключевой ставки на прежнем уровне позволит нам оценить степень стабильности и долгосрочности процессов, и заодно проследить в ближайшее время за движением импортированных товаров», — отметил глава ЦБ, добавив, что в летние месяцы свое воздействие оказывает и сезонный фактор, исходя из объемов сельхоз урожая, от величины которого как раз и зависит, будут ли на рынке инфляционные или дефляционные проявления.

Пока что Центробанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы инфляция повысится. Но насколько — сложно давать сейчас конкретные оценки, поскольку степень неопределенности, по словам М.Галстяна, меняется с каждым месяцем. При этом он все же дал свой прогноз, отметив, что к концу 2022 года инфляция будет выше 8%.

Если говорить о факторах, способствующих росту цен у нас в стране, то главный из них — это инфляция из внешних рынков. На развитие экономики и финансовых рынков в основных странах-партнерах Армении продолжает оказывать негативное влияние российско-украинский конфликт. Непрекращающееся нарушение мировых цепочек добавленной стоимости и повышение цен на международных товарно-сырьевых рынках приводят к расширению глобальной инфляционной среды. Центральные банки развитых стран объявляют о более ускоренном ужесточении денежно-кредитной политики. Именно поэтому, объяснил глава ЦБ, инфляционное воздействие из внешнего сектора на экономику Армении все еще сохраняется.

Хозсубъекты, экспортирующие в РФ, сегодня в выигрыше

Конечно, тут возникает вопрос: почему же в условиях укрепления драма цены на товары в магазинахне только не падают, но еще и активно растут.На сей счет у главы ЦБ тоже имеются свои объяснения. По его словам, есть два фактора, из-за которых в условиях роста курса драма по отношению к доллару должным образом не корректируются цены в магазинах.

«Один из них касается того, что на этом этапе, когда драм укрепился, одновременно международные цены на товары резко повысились в связи с российско-украинским конфликтом. А второй фактор вкратце сводится к тому, что от наших экспортеров мы часто слышим о транспортных проблемах. Для них зачастую первостепенной проблемой является не валютный курс, а пропускная способность КПП «Верхний Ларс» и существенное увеличение транспортных расходов», — отметил он.

Вместе с тем он согласился, что многие хозсубъекты, в частности, экспортеры несут убытки в условиях продолжающегося укрепления драма. Но в подобных ситуациях, по его мнению, важна реализация государством секторальной политики, а именно — предоставление правительством поддержки в виде дополнительных субсидий, налоговых льгот и пр. тем отраслям, где в нынешней ситуации страдает их конкурентоспособность. Тем более, что инфляция приносит дополнительные налоговые поступления в госбюджет, посредством распределения которых можно реагировать на возникшие проблемы бизнеса.

К слову, говоря об убытках экспортеров, нужно отметить, что многие из местных предприятий, вывозящих продукцию за рубеж, ориентированы в основном на российский рынок. Однако в соотношении валютной пары драм/российский рубль, как указал М.Галстян, реальное состояние армянского драма является скорее обесцененным. Если же учесть, что в России инфляция более высокая, нежели у нас, то те экспортеры, которые везут товары в РФ и договора фиксируют в российских рублях, в создавшейся ситуации исключительно выигрывают.

В любом случае, идти на искусственное обесценивание драма ЦБ не намерен, поскольку такой расклад, по оценкам его главы, может привести к новой волне инфляции, которая заденет широкие слои общества.

«Основные призывы, которые звучат сегодня в адрес ЦБ, сводятся к тому, чтобы он искусственно вошел на рынок и обесценил нацвалюту. Возможно, это поможет определенной группе хозсубъектов, в частности, экспортерам. Но нужно понять: а кто за это будет платить? Платить же будут широкие слои общества, поскольку, если курс драма несколько увеличится, то инфляция вырастет еще больше, вследствие чего все граждане, даже не имеющие достаточно средств, будут выплачивать так называемый инфляционный налог, т.е. субсидировать экспортоориентированные предприятия», — выразил свою позицию председатель ЦБ, добавив, что в случае дальнейшего укрепления нацвалюты Комиссии по регулированию общественных услуг нужно обсудить соответствие тарифов курсу валюты.