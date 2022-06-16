На юношеском чемпионате Европы в Бухаресте армянские борцы греко-римского стиля завоевали 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Как сообщает «Арменпресс», молодежная сборная Армении заняла 5-е место в командном зачете. 15 июня сразу три борца из команды завоевали бронзовые медали. Самвел Хачатрян (45 кг) в борьбе за бронзовую медаль победил Альберта Лавренца (Германия) со счетом 13:2, Алекс Маргарян (51 кг) со счетом 6:0 победил другого представителя Германии Лукаса Бенцинга, а Гаспар Тертерян (60 кг) со счетом 9:0 победил финна Оливера Паду. Ранее серебряную медаль завоевал представитель Армении Айк Людвигян (55 кг), бронзовую медаль завоевал Ваге Ованнисян (65 кг). Чемпионат Европы среди юниоров продлится до 19 июня. В составе сборной Армении по греко-римской борьбе 10 борцов: Самвел Хачатрян (45 кг), Тигран Галстян (48 кг), Алекс Маргарян (51 кг), Айк Людвигян (55 кг), Гаспар Тертерян (60 кг), Ваге Ованнисян (65 кг), Арарат Вардересян (71 кг), Арман Мовсисян (80 кг), Гриша Восканян (92 кг) и Рафаэль Товмасян (110 кг).

В юношеском чемпионате Европы в свободном стиле примут участие Арман Арутюнян (45 кг), Саша Петросян (48 кг), Нарек Акопян (51 кг), Артавазд Арутюнян (55 кг), Арман Мусикян (60 кг), Нарек Никогосян (65 кг), Размик Епремян (71 кг), Папин Унанян (80 кг) и Генрик Айкян (92 кг).