Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял президента УЕФА Александра Чеферина, который прибыл в нашу страну для участия в мероприятиях, посвященных 30-летнему юбилею Федерации футбола Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, премьер-министр отметил важность программ, реализуемых при содействии УЕФА, направленных на развитие футбола в Армении и отметил, что правительство Армении придает большое значение сотрудничеству между ФФА и УЕФА.

Никол Пашинян подчеркнул и значение проектов, направленных на улучшение футбольной инфраструктуры в Ереване и в областях, которые способствуют популяризации футбола и спорта.

Александр Чеферин еще раз поздравил с 30-летием ФФА и добавил, что УЕФА продолжит активно содействовать развитию футбола в Армении.