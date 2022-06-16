Премьер-министр Никол Пашинян принял в правительстве известного ученого армянского происхождения, лауреата Нобелевской премии Артема Патапутяна, прибывшего в Армению в рамках организованного Министерством экономики Армении мероприятия «Дни науки и бизнеса-2022».

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, приветствуя известного ученого, премьер-министр отметил:

«Уважаемый господин Патапутян!

Рад видеть и познакомиться с Вами. Приветствую Ваш визит в Республику Армения.

Я вчера внимательно прослушал Ваше выступление на выпускной церемонии Ереванского государственного университета, и был очень впечатлен. Естественно, я думаю, что Республика Армения и весь армянский народ Ваши успехи считают и своими. Конечно, для нас это отличный повод гордиться тем, что, наконец, и наш соотечественник оказался среди лауреатов Нобелевской премии.

Я также хотел бы поблагодарить Вас за Вашу готовность поддержать развитие науки и образования в Армении. Проведение ощутимых реформ в этой сфере является одним из наших стратегических направлений, мы считаем, что реформы в науке и образовании имеют стратегическое значение и должны предопределить будущее нашей страны. Конечно, вовлечение потенциала наших соотечественников в эту работу для нас важно, если есть такая готовность.

Еще раз приветствуя Вас, я хотел бы услышать как проходит Ваш визит, как Ваше настроение, как Вы проводите время в Армении?».

Артем Патапутян ответил:

«Для меня большая честь встретиться с Вами и быть здесь. У меня был замечательный визит, я польщен тем приемом, который оказало Ваше правительство, но, самое главное, приемом народа.

Радость в глазах студентов, которых я встречаю, поистине поразительна, я думаю, даже в Соединенных Штатах так не ценят своих молодых ученых. Буду очень рад помочь, чем смогу. Я уже встречался со многими министрами, представителями образования и науки, людьми, основавшими высокотехнологичные компании.

Я согласен с Вашей идеей, что наука и техника очень важны для следующего этапа жизни в Армении не только в экономике, в военной сфере, но и во всех направлениях.

Я посетил Синопсис, ТУМО, это два замечательных примера армянской изобретательности, которые полезны не только для промышленности, но и для образования, повышения качества образования, которое в будущем подпитает и поможет экономике. Надеюсь, что смогу быть полезен в области здравоохранения и информатики, которая имеет математическую основу. Я думаю, что в биологии будущего они займут большое место.

При своем ограниченном бюджете Армения может проявить стратегический подход к тем сферам, где у нее есть возможность достичь максимума за короткий промежуток времени. Я думаю, что есть определенные области, в которых мы можем конкурировать, есть области, в которых я не думаю, что имеет смысл пытаться быть лучшими. Повторяю, буду рад помочь в меру своих возможностей. Я очень взволнован начатым Вами антикоррупционным движением, которое уже отражено и в академических рамках».

Затем собеседники обсудили вопросы, связанные с вопросами науки и образования в Республике Армения и реформами, инициированными правительством.

Премьер-министр отметил, что правительство намерено постепенно, до 2026 года увеличивать финансирование науки, добавив, что оно уже увеличилось на 80%. Никол Пашинян особо подчеркнул повышение эффективности научной продукции и расширение исследовательской работы в сфере высшего образования.

Глава правительства подчеркнул важность наблюдений, предложений и советов Артема Патапутяна в деле продвижения реформ по вышеуказанным направлениям.

Он наградил Артема Патапутяна орденом Святого Месропа Маштоца за выдающиеся достижения в области биологии и значительный вклад в развитие медицины.