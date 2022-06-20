Днем 20-го, 21-го и 24-го июня в Ереване осадков не ожидается. Днем 22-го июня, вечером и ночью 23-го, после полудня 25-го ожидаются дожди с грозами. В вечерние часы и во время грозы будет усиление ветра до 17-20 м/с.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что днем 21 июня температура воздуха повысится на 3-5 градусов, днем 22 июня понизится на 7-10 градусов.

Во второй половине дня 20 и 21 июня в регионах осадков не ожидается. Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов днем 22-го, 23-го, 2-го и 25-го июня. В некоторых районах возможен град. Ветер юго-восточный с порывами со 2-5 м/с, во время грозы — усиление ветра до 18-23 м/с.

В Арцахе 20 и 21 июня ожидается погода без осадков.