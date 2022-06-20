В текущем году в Республике Армения убежище и статус беженца запросили более 250 иностранцев, большая часть граждане Украины.

Как сообщили «Арменпресс» в Миграционной службе, в период с января по март 2022 года служба получила иски о предоставлении убежища из 13 стран мира — Украины, Ирана, Ирака, Кубы, Ливана, Сирии и др.

За последние десять лет Республика Армения предоставила статус беженца более чем 1 500 просителям убежища. За последние 5 лет в службу ежегодно поступает в среднем по 220 исков о предоставлении убежища.

Миграционная служба в дни войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха в 2020 году, осуществила сбор данных перемещенных лиц из Арцаха, которые обрабатывает и, по рабочей необходимости, предоставляет и другим ведомствам.

Данные были собраны с помощью домашних визитов. В Ереване в сопровождении представителей территориальных органов управления по защите детей и социальной защиты мэрии, в областях — посредством представителей органов местного самоуправления

В электронной базе данных зафиксированы данные около 91 000 человек — 88% — женщины и дети.

Программа по обеспечению жильем беженцев, вынужденных переселенцев из Азербайджана

Миграционная служба реализует программу жилищного обеспечения, принятую решением правительства от 21 ноября 2019 года 1666-Н для семей беженцев, депортированных из Азербайджана в 1988-1992 годах и не имеющих места жилья в течение 30 лет. 270 семьям выданы сертификаты на покупку квартиры, общей стоимостью — 3,7 млрд драмов. Почти 200 из них (около 75%) уже приобрели квартиры.

10 марта 2022 года правительство Армении приняло решение № 283-Н, которым началась реализация программы и в областях Армении. Согласно исследованиям, проведенным в 2013 году, бенефициарами программы в регионах являются 254 семьи. В настоящее время идет процесс перерасчета заявителей, проживающих в регионах.

20 июня в мире отмечается Всемирный день беженцев.