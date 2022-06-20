В международном рейтинге «Global Startup Ecosystem Index-2022» Ереван лидирует среди кавказских городов. Ежегодно StartupBlink публикует самый полный в мире Глобальный индекс экосистем стартапов, в котором оцениваются экосистемы стартапов в 1 000 городах и 100 странах. Цель состоит в том, чтобы предоставить качественную информацию о развитиях.

«Ереван — город с самым высоким рейтингом в кавказском регионе. Он остается на первом месте на Кавказе. Армения и в ближайшем будущем продолжит сохранять свои позиции. В 2022 году Ереван вошел в рейтинг 250 лучших городов мира. Ереван сделал большой скачок, улучшив показатель на 38 очков и заняв 244-е место в мире. Ереван увеличил этот рост и в восточноевропейском масштабе, в 2021 году он занял 19-е место вместо 29-го», — как передает «Арменпресс», говорится в публикации.

Отмечается, что год был удачным для Армении, которая добилась значительного прогресса, поднявшись на 5 позиций, и сейчас занимает 60-е место среди 100 стран.

Согласно отчету, из-за напряженности в отношениях с Турцией и Азербайджаном, будучи страной, не имеющей выхода к морю, с ограниченным доступом и на суше, экосистеме Армении удается демонстрировать настоящую гибкость. Правительство Армении считает, что инновации важны для будущего страны, на развитие экосистемы выделяются ресурсы. Технологическая сфера Армении в 2021 году процветала благодаря новым инвестициям, способствующим росту.

Армянские стартапы изначально из-за небольшого рынка страны были нацелены на глобальный рынок. Кроме того, правительство Армении проводит большую работу по поддержке технологических стартапов. Армения создала свободные экономические зоны для иностранных инвестиций. За последние несколько лет Армения добилась значительного прогресса в сокращении бюрократии и коррупции.

«Армянские стартап-экосистемы еще находятся на ранней стадии. Стране есть над чем поработать. Существует значительный неиспользованный потенциал, ожидающий проявления», — говорится в отчете.