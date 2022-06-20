Аппарат президента Республики Армения распространила заявление относительно представленного на подпись президенту закона Республики Армения «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о недрах Республики Армения». Отмечается, что в законопроекте не было зафиксировано противоречащих Конституции Армении статей, и соответственно, президент Ваагн Хачатурян 18 июня подписал закон.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ответ на письмо, адресованное Ваагну Хачатуряну группой неправительственных организаций от 30 мая, отмечается, что президент ознакомился с вопросами, поднятыми в письме от экологических, правозащитных НПО, где НПО просили не подписывать закон на основании его неконституционности.

Президент ознакомился с представленными министерством территориального управления и инфраструктур обоснованием, предложениями правительства, заключениями экспертного и аналитического департамента НС и Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам, а также по поручению Хачатуряна юридический и экспертный отделы аппарата президента также представили анализ вопроса.

В результате в законопроекте не было зафиксировано статей и положений, противоречащих Конституции Армении, соответственно, 18 июня президент Хачатурян подписал закон.

Аппарата президента также отмечает, что открыт для обсуждений имеющих общественное значение тем.