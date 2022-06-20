Министр финансов Армении Тигран Хачатрян 20 июня провел рабочую встречу с делегацией во главе с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Армении Ивой Петровой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, на встрече присутствовали заместители министра финансов, постоянный представитель МВФ в Армении Мехди Раис и экономисты миссии МВФ.

Приветствуя гостей, министр Хачатрян поздравил госпожу Петрову с вступлением на ответственную должность и пожелал ей плодотворной работы.

Поблагодарив за прием, Ива Петрова подчеркнула высокие партнерские отношения с министерством финансов и выразила готовность лично принимать участие во всех текущих программах.

Стороны обсудили представляющих взаимный интерес широкий круг вопросов, в частности, коснулись последних макроэкономических развитий, капитальных расходов и налоговой политики.

По итогам встречи достигнут ряд договоренностей о продолжении обсуждения текущих программ в ближайшее время.