Национальная сборная Армении по вольной борьбе приступила к подготовке к чемпионату мира, который состоится 10-18 сентября в Белграде.

Уже после первого сбора наши борцы приняли участие в традиционном международном турнире в Иране, посвященном памяти олимпийского чемпиона Тахти. Проба сил ознаменовалась не только завоеванием 4 медалей, но и другим важным событием, позитивно сказавшемся на моральном состоянии команды. Об этом и не только мы побеседовали с главным тренером отечественной дружины Абетнаком Кургиняном.

— Какую цель преследовало участие в этом турнире и как Вы оцениваете ее результаты?

— Это было одним из важных этапов подготовки к мировому первенству. Мы хотели проверить ребят, понять, в каком состоянии они находятся после чемпионата Европы и в целом получили всю нужную информацию. Шанс проявить себя получили все члены национальной команды, а также сборной спортсменов до 23 лет — всего 21 спортсмен. В целом я доволен результатами и выступлениями почти всех лидеров сборной. Нам удалось завоевать по одной золотой и серебряной, а также две бронзовые медали. Причем, вернувшийся в строй после травмы Вазген Теванян, победив на турнире, добился прямо-таки исторического успеха. Дело в том, что армянские борцы в последний раз побеждали на этом турнире аж в далеком 1995 году. Тогда главный приз завоевал трехкратный чемпион мира Араик Геворгян. И вот новая победа. Напоминаю об этом еще и потому, чтобы было понятно, насколько трудно выступать в этом соревновании.

— Стала ли победа Теваняна сюрпризом для Вас, учитывая, что он из-за травмы почти полгода не имел соревновательной практики?

— По большому счету — да. Хотя я видел, что он соскучился по соревнованиям и жаждал проявить себя. Это был его первый старт после травмы колена и последующего хирургического вмешательства. Вазген весьма хорошо проявил себя в родной весовой категории до 65 кг. Провел четыре победных поединка, одолев в финале иранского борца со счетом 4:3. Конечно, не все было гладко: мы заметили некоторые недостатки, но в этот момент важнее всего для него было участие в подобном турнире, проведение международных поединков. Мы вместе зафиксировали все упущения, которые будем устранять на предстоящих сборах. Благо, времени для этого предостаточно. Могу сказать, что Теванян в какой-то мере восстановил свои качества.

— Чего не хватило для победы остальным нашим призерам?

— К победе в турнире был близок также вице-чемпион Европы этого года Арман Андреасян (70 кг), который, однако, после трех побед уступил в финале серебряному призеру прошлогоднего чемпионата мира борцу из Ирана. Бронзовые медали завоевали Арсен Арутюнян (61 кг) и Хачатур Папикян (74 кг). В командном зачете сборная Армении заняла второе место, уступив лишь хозяевам. Повторяю, почти все ребята произвели хорошее впечатление, учитывая то обстоятельство, что мы выехали на турнир сращу после сбора по общефизической подготовке, который провели в Цахкадзоре. То есть мы не проводили профессиональных тренировок на ковре. Кстати, высоких результатов на этом этапе подготовки и не требовалось. Это было чисто контрольное выступление, имеющее очень важное значение.

— Как планируете продолжить подготовку?

— В ближайшие дни проведем короткий сбор в Ереване, после которого окончательно определимся с дальнейшими планами. Не исключено, что один из следующих сборов будет организован в России или другой стране. В июле планируем принять участие в еще одном международном тестовом турнире в Польше или Румынии. В целом мы уже определились с узким кругом участников чемпионата мира. В состав сборной войдут все наши ведущие борцы, проявившие себя с лучшей стороны на крупных международных соревнованиях. Однако, всe точки над «i» будут поставлены только после завершения подготовительного этапа.