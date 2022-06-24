Федерация тенниса Армении объявила состав юношеской сборной Армении на отборочный турнир летнего розыгрыша Кубка Европы, который 26-29 июня впервые пройдет в нашей стране.

В этом интересном турнире среди игроков до 14 лет, с участием, возможно, будущих звезд мирового тенниса за юношескую сборную Армении выступят Микаэл Аванесян, Давид Погосян и Оганес Согоян, занимающие соответственно 7-е, 123-е и 507-е места в европейском рейтинг-листе этой возрастной категории. Главным тренером (капитаном) команды является Гаяне Мовсисян, возглавляющая также национальную женскую сборную нашей страны.

По словам наставника, в прошлом году Аванесян показал неплохие результаты, да и теперь находится в хорошей форме. «Многое будет зависеть от того, как наши юные спортсмены проявят себя в конкретных матчах. Хотя у нас будут достаточно сильные соперники, определенные шансы все же имеются. Нельзя участвовать в соревнованиях без ожиданий. Важно также то, как ребята справятся с психологическим грузом выступления в родных стенах», — отметила Гаяне Мовсисян в беседе с нашим корреспондентом.

Кстати, помимо Аванесяна в Ереване сыграют еще два игрока из первой десятки европейского рейтинга: болгарин Иван Иванов (вторая ракетка континента) и Нильс Макдональд из Германии (9). Из второй десятки выступят немец Кристофер Тьес (17) и голландец Тайес Богарт (20).

В турнире, который пройдет на кортах столичного теннисного клуба «Инкорт» примут участие сборные 8 стран: Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Нидерландов, Польши, Словакии и Турции. Команды по итогам жеребьевки будут разбиты на две равные подгруппы, победители которых получат путевку в финальный этап чемпионата Европы. Каждый матч будет состоять из двух одиночных и одной парной встречи. Турнир пройдет при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Турниры трех других квалификационных групп в те же сроки пройдут в Чехии, Франции и Испании. Последняя примет также финальный этап с участием 8 команд, который пройдет 1-3 июля в Валенсии.