Общественная организация «Календарь. Объединение научно-творческих инициатив» совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения реализует образовательную программу «Зардагир» («Орнаментальное письмо»).

В рамках программы школьники и преподаватели получили возможность изучить армянское рукописное искусство, армянскую миниатюру и краски. С 20 апреля по 3 июня в рамках этой программы в Ширакской, Лорийской и Тавушской областях РА был организован мастер-класс, в котором приняли участие более 720 детей. Мастер-класс состоял из 3-х частей: просмотр программы «Армянская миниатюра» из цикла «Зардагир», обсуждение со специалистом и практическое занятие, во время которого дети рисовали и раскрашивали контур армянской орнаментальной буквы «Զ» («З»), используя цвета, которые чаще всего встречаются в армянской миниатюре.

Как отмечают ответственные за программу лица, занятия в таком формате делают образовательный процесс более интересным, стимулируют развитие творческого мышления ребенка и интерес к армянской культуре.

1 3 - + 1. 2. 3.

Программа «Зардагир» будет иметь продолжение: планируется вовлечь в нее школьников остальных регионов Армении.