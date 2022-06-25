Бронзовый призер Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, чемпион Европейских игр и первенства континента по спортивной гимнастике Артур Давтян недавно завоевал очередной титул: в составе команды «Сотвиль» он впервые стал победителем клубного чемпионата Франции. Об этом успехе он рассказал в беседе с нашим корреспондентом.

— Какие эмоции Вы испытали в связи с этим успехом?

— Чувства, конечно, были непередаваемые, поскольку для спортсмена любая победа уникальна. Она воплощает в себе огромный труд, невероятное эмоциональное напряжение и переживания. Эмоции действительно зашкаливали, так как я впервые стал чемпионом Франции, а наша команда выиграла главный клубный турнир страны после 18-летнего перерыва. Причем, в финале победила не рядового соперника, а бессменного чемпиона последних пяти лет клуб «Антибуа». В последний раз «Сотвиль» становился чемпионом Франции в 2004 году, а в последующие годы трижды занимал 2 место и пять раз — третье.

— Как сложилось Ваше выступление в финальной встрече?

— Я выступил в упражнении на кольцах и коне, а также в опорном прыжке. В двух дисциплинах оказался на высоте и только при выступлении на коне не смог принести победные очки нашей команде. В целом доволен своими выступлениями, они были нормальными. В своем коронном упражнении — опорном прыжке получил 14,8 баллов. Это больше, чем на прошлогодних Олимпийских играх в Токио, на которых моя оценка составила 14,733 балла. При том, что на этот раз из-за болей в колене я в последние две недели только один раз выполнял прыжки на тренировках. Не хотел делать нагрузку на колено, чтобы не усугубить травму, не позволить боли усилиться и подготовиться к дальнейшему лечению. Исходя из этого, считаю, что получил нормальную оценку. А боль все же напомнила о себе, но в спорте без этого не бывает.

— Сильно ли отличаются командные соревнования от индивидуальных, которые намного привычнее в спортивной гимнастике?

— Главное и основное отличие касается правил самого чемпионата, в остальном — все, как обычно. Если в личных соревнованиях ты выполняешь свое упражнение и ждешь, как выступят несколько десятков участников, то тут выходишь против конкретного соперника. Внедрены некоторые элементы шоу: участников представляют по отдельности, после чего они приступают к выполнению соответствующего упражнения. Получается своеобразная заочная дуэль. Побеждает тот, кто получает больше баллов. При этом на счет команды победившего гимнаста добавляются 3 очка, а проигравшего — 1 очко. Итоговый счет встречи определяется по сумме всех этих баллов.

Каждая команда может заявить в одном упражнении трех гимнастов, только один из которых может быть легионером. В «Сотвиле» было два иностранных спортсмена: я и Феликс Дольчи из Канады.

— Вы впервые участвовали в клубном чемпионате Франции?

— Впервые выступал за «Сотвиль», а до этого 7 лет представлял клуб «Монтажис». В этом году решил сменить клуб и перейти в более сильную команду, чтобы иметь возможность бороться за призовые места. Ведь спорт красят победы, а без высоких притязаний мотивация просто теряется, становится неинтересно выступать.

— Не поступали ли Вам предложения от клубов других стран?

— Я выступаю также за немецкий клуб «К.Т. Оберлан». В нашем виде спорта такое совместительство разрешается. В 2018 году в составе этой команды становился чемпионом Бундеслиги. Кстати, в сентябре планирую вновь участвовать в чемпионате Германии.

— А как обстоят дела в сборной Армении?

— Сейчас планирую немножко отдохнуть, восстановить силы и подлечиться. С середины июля начну готовиться к чемпионату Европы. С 20 июля сборная Армении планирует провести учебно-тренировочный сбор в Тбилиси. Кстати, недавно попробовал себя в новом качестве — судил юношеский чемпионат Армении в Гюмри. Было интересно и увлекательно.