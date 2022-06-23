О необходимости внедрения страхования в животноводческой сфере Армении говорится на протяжении больше 10 лет. Периодически ответственные за сферу чиновники делают громогласные заявления, рассказывая о проводимых в этом направлении шагах, однако видимых результатов пока не наблюдается.

«На самом деле, отсутствие страхования в сфере животноводства является крайне серьезной проблемой, поскольку фермеры на сегодня никак не застрахованы от каких-либо рисков. Допустим, они осуществили большие расходы на содержание скота и вдруг неожиданно возникли непредвиденные обстоятельства, скажем, эпидемия, в результате чего начался массовый падеж скотины. Естественно, эти фермеры понесли огромные убытки, которые тяжким бременем легли на их плечи. Потому что они не застрахованы от подобных рисков, даже со стороны государства», — говорит в беседе с нами заведующий кафедрой животноводства Национального аграрного университета Армении (НАУА) Тигран Читчян.

На мою ответную реплику о том, что еще в 2015 году Минсельхоз совместно со страховыми компаниями планировал реализовать пилотный проект по страхованию крупного рогатого скота в Вайоц Дзорской области, наш собеседник отметил, что кое-какие процессы в то время наметились, но пилотная программа так и осталась в эмбрионном состоянии. А все потому, полагает он, что животноводство у нас — отрасль коварная и содержит в себе немало проблемных вопросов. Внедрение страхования в этой области считается нецелесообразным, в том числе из-за того, что животноводческая сфера в стране состоит главным образом из небольших фермерских хозяйств, которые не готовы или не хотят платить страховые взносы.

Овцеводство стало прибыльным

Но несмотря на отсутствие системы страхования, государство все же оказывает разного рода содействие путем реализации многочисленных программ в сфере животноводства.

«Правительство сегодня оказывает существенную поддержку фермерам. Среди таких программ госсодействия можно, к примеру, выделить проект по развитию овцеводства на 2019-2023 гг, в рамках которого применяются механизмы льготного кредитования и компенсации расходов фермеров для того, чтобы создать благоприятные условия для развития сферы и повышения ее конкурентоспособности. К слову, если фермер решил приобрести 100 голов сертифицированных племенных овец и ему необходим кредит для покупки животных, то государство возвращает ему 23% потраченных средств. В этом смысле по линии овцеводства у нас сейчас наблюдается развитие. Но наряду с этим растет объем экспорта овец за рубеж, поэтому в цифровом выражении роста поголовья нет, зато и сокращения количества не фиксируется», — пояснил завкафедрой животноводства НАУА, добавив, что по итогам прошлого года в Армении насчитывалось порядка 770 тыс. голов овец.

Что касается экспорта, то озвучить конкретные цифры он затруднился, указав лишь на то, что, по примерным подсчетам, в прошлом году из Армении было вывезено около 105-110 тыс. голов овец в такие страны, как Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и др.

«Сельчане очень активно начали в последние годы заниматься овцеводством, поскольку видят, что могут заработать гораздо больше денег в этом направлении, нежели по остальным отраслям животноводства. Да и спрос на зарубежных рынках довольно высокий. Я даже могу сказать, что еженедельно из Армении на самолетах отправляется порядка 8 тонн баранины в Арабские Эмираты. Так что, в этом плане мы действительно наблюдаем развитие», — заверил наш собеседник.

Нехватка кормов сократила поголовье

А вот по части крупного рогатого скота говорить о развитии отрасли, увы, не приходится. Дело в том, в Армении поголовье крупного рогатого скота серьезно сократилось. Причина — в нехватке кормов. В прошлом году засуха погубила часть урожая у нас, плюс в странах-поставщиках выросли цены. Как результат, стоимость одного тюка сена взлетела до более чем 3 тыс. драмов, в то время как в предыдущие годы, по словам г-на Читчяна, ее рыночная цена колебалась в пределах 800-1000 драмов.

Дороговизна, а зачастую и отсутствие кормов для скота вынудили многих сельчан продать коров на убой. Если говорить цифрами, то по сравнению с 2020 годом поголовье крупного рогатого скота в Армении сократилось в прошлом году на 60-70 голов, составив около 570 тыс., из которых примерно 250-260 тыс. голов составляли дойные коровы.

«А ведь, если сокращается поголовье скота, то продовольственная безопасность страны в определенном смысле оказывается под ударом», — констатировал эксперт.

Благо, в Армении уже имеются большие коммерческие хозяйства, которые имеют собственную кормовую базу и особо не зависят от рынка. Среди таких компаний — «Еремян Проджектс» с ее племенной животноводческой фермой в регионе Джермука и свиноводческой фермой в Дилижане, компания «Вамакс», задействовавшая ферму в Капане Сюникской области и др. К тому же активно распространяется у нас альтернативный вид корма — гидропонный зеленый корм, представляющий из себя свежий растительный корм для разных видов животных, выращенный без почвы. Иначе говоря, это пророщенное зерно ячменя, овса, пшеницы и др.

«В Армении такой корм уже применяется. Скажу больше — у нас даже есть предприятие по производству оборудования для гидропоники, что также способствует развитию этого направления», — обнадежил он.

Но даже наличие крупных хозяйств с племенным скотом особо не спасает ситуацию, ибо факт остается фактом — поголовье крупного рогатого скота в Армении сокращается из года в год.

Восстановить станции искусственного осеменения

На вопрос, что делать для улучшения ситуации, наш собеседник отвечает: необходимо думать о разведении высокопродуктивных пород. Если говорить, к примеру, о коровах, то сегодня средний удой одной коровы составляет примерно 2400 литров в год. У нас насчитывается порядка 250 тыс. дойных коров. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый человек должен использовать примерно 400 литров в год. Понятно, что за счет имеющегося у нас поголовья дойных коров этот показатель обеспечить невозможно.

«Когда я говорю о высокопродуктивных породах, то имею в виду, что они должны быть в коммерческих хозяйствах, которых, кстати, не так много в Армении. Гораздо больше мелких фермерских хозяйств – свыше 130 тыс. по стране. Так вот, простым сельчанам, которые держат скот не для бизнеса, государство должно оказать содействие и организовать искусственное осеменение животных на довольно приемлемых условиях. Для сравнения, этот процесс на сегодня стоит не меньше 10 тыс. драмов. За неимением средств сельчане не прибегают к искусственному осеменению, дабы улучшить породу скота и увеличить тем самым его продуктивность», — отметил специалист.

Но проблема в том, продолжил он, что в Армении за последние 30 лет исчезла Кавказская бурая порода коров, а то, что есть сегодня – это помеси с Симментальской, Швидской, Голшстинской и др. породами. В советские годы у нас действовали станции искусственного осеменения, где проводилось оплодотворение коров семенным материалом чистопородных кавказских бурых быков. Но после развала Союза и исчезновения колхозов и совхозов, мы также лишились этих станций. По мнению г-на Читчяна, нужно в кратчайшие сроки возродить чистопородное разведение скота, укоренив в скотоводстве искусственное осеменение. Поскольку за счет имеющейся в Армении породы коров особых достижений у нас как не было, так и не будет.

«Средний удой Кавказской бурой составлял порядка 3500-4000 литров в год, что для Армении было более чем достаточным показателем. К тому же эта порода хорошо приспособлена к нашим высокогорным пастбищам. Поэтому надо восстановить хотя бы тип Кавказской бурой породы, чтобы со временем продуктивность животных выросла. Роль же государства должна свестись к тому, чтобы создать эти станции по осеменению и несколько удешевить этот сервис, сделав ее доступным для всех сельчан», — заключил завкафедрой животноводства НАУА.