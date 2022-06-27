С турецкой стороны часто звучат заявления, которые не очень полезны для процесса нормализации армяно-турецких отношений: процессу препятствует также звучащая из Турции формулировка “Зангезурский коридор”, однако армянская сторона видит возможность для нормализации отношений и искренне готова сделать все возможное в этом направлении.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Коснувшись вопроса о том, есть ли возможности для окончательной нормализации отношений с Турцией, премьер-министр отметил: “Если я сейчас скажу, что возможности нет, возникнет вопрос, почему мы ведем переговоры. Если мы ведем переговоры, значит, есть, как минимум, какое-то понимание, что это достижимо, можно двигаться вперед шаг за шагом, маленькими шажками.

Мы часто говорим, что разговор неэффективен, еще нет результатов, но с другой стороны мы видим, что, например, восстановлены прямые рейсы. Однако, с другой стороны, мы понимаем, что и раньше были прямые рейсы из Еревана в Стамбул, из Стамбула в Ереван. И сейчас мы пытаемся двигаться вперед маленькими шажками”.

Премьер-министр назвал правильным делать заявления заранее, даже если есть какие-то смутные признаки того, что можно двигаться вперед мелкими шажками. “Ведь раньше был подписан документ, были взаимные визиты на высшем уровне, были контакты, но в результате вопрос не был решен. Фундаментальная причина, которая не была разрешена в то время, заключалась в том, что хотя первоначально подписанный документ не имел связи с нагорно-карабахским конфликтом или армяно-азербайджанскими отношениями, на этапе ратификации Турция увязала его с армяно-азербайджанскими отношениями, изменением статус-кво в зоне нагорно-карабахского конфликта и так далее”, — сказал Пашинян.

На вопрос, увязывает ли еще Турция нормализацию двусторонних отношений с Нагорным Карабахом, Пашинян ответил: “По крайней мере, в публичных заявлениях мы видим, что Азербайджан и Турция ведут консультации друг с другом, можно даже сказать, они проясняют между собой этот вопрос. По крайней мере, это показывает, что связь есть.«Насколько сильна и глубока эта связь в нынешней ситуации? Думаю, по ходу будет видно”.

У Пашиняна есть своя версия, но он ее не озвучивает, чтобы не мешать процессу. “Мы работаем по той логике, что есть возможность и надо все честно делать. В противном случае разговор не имел бы смысла. Мы думаем, что есть возможность, и мы настроены сделать все, чтобы использовать эту возможность.

Постоянно звучащие из Турции формулировки «Зангезурский коридор» препятствуют процессу и создают негативный фон. Делаются заявления, которые не очень полезны для процесса”, — сказал премьер-министр.

Он заверил, что это не означает, что после этих заявлений армянская сторона прекратит диалог.