Обеспечение бесперебойной работы Лачинского коридора является ответственностью российских миротворческих сил.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что Армении на самом высоком уровне получила заверения, что так и будет.

Коснувшись строительства новой дороги в обход Бердзора, премьер-министр отметил, что в случае изменения маршрута территории, не входящие в бывшие границы НКАО, перейдут под контроль Азербайджана.

“Проблемы жителей Бердзора мы решаем постановлениями правительства. Население, конечно, должно быть обеспечены домами. Сегодня в Лачине люди не живут семьями. Что касается Агавно, то проблемы жителей села Агавно могут быть решены с помощью правительства Арцаха”, — сказал он.

По словам Никола Пашиняна, трехстороннее заявление от ноября 2020 года предусматривает изменение по соглашению сторон маршрута Бердзорского коридора в течение трех лет.

“В этот период у нас были обсуждения, и были обсуждения об изменении маршрута. Предварительные договоренности достигнуты. Цель этого изменения — обеспечить более надежную, прочную связь, лучшее дорожное сообщение для Нагорного Карабаха, Армении, и наши основные рабочие обсуждения в этом вопросе ведутся с нашими российскими партнерами, потому что коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Изменение маршрута должно произойти после того, как российские миротворцы установят контроль над новым маршрутом”, — сказал Пашинян.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул также, что согласно трехстороннему заявлению вопрос должен быть решен в течение трех лет.

“Для такого решения необходимо провести дорожно-строительные работы и на территории Армении. На данном этапе мы уже приступили к проектным работам. Когда будет понимание, что у нас должна быть более быстрая, качественная дорога под контролем российских миротворцев, мы пойдем на этот шаг”, — сказал Никол Пашинян.