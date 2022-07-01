В этом году в чемпионате Армении по шоссейному велоспорту приняли участие около 89 спортсменов.

Об этом сообщил главный тренер сборной Армении по велоспорту Армен Гезалян. Он отметил, что во взрослой мужской борьбе Степан Григорян первым преодолел дистанцию в 14 км (раздельный старт) Эчмиадзин-Акналич, в юношеской гонке первым стал Алекс Арамаисян. Светлана Мкртчян была лучшей в борьбе взрослых женщин.

В групповой гонке на 10 км первыми к финишу пришли Степан Григорян и Хачик Шарьян (юношеская команда).

«После 2020 года, который был полностью утерян, мы начинаем набирать обороты. У нас есть перспективные подростки, но если говорить реально, мы даже не думаем об участии в Олимпийских играх 2024 года», — сказал Гезалян.

Следующие сборы велосипедисты проведут в Цахкадзоре, подготовятся к чемпионату Европы и к юношескому олимпийскому фестивалю.